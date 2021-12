Sinsheim. (pol/tk) 20 Schockanrufe sind der Polizei am Donnerstag in nur zweieinhalb Stunden aus Sinsheim und den Ortsteilen gemeldet worden. Diesmal gaben sich die "perfiden Betrüger", wie sie die Polizei nennt, als Ärzte oder Mitarbeiter in der GRN-Klinik aus. Zwischen 13 und 15.30 Uhr hatten es die Anrufer auf Erspartes und Wertsachen überwiegend älterer Menschen abgesehen, indem sie behaupteten, dass Angehörige der Angerufenen wegen einer Corona-Erkrankung in der Klinik liegen. Zur Rettung bedürfe es Tausende Euro teurer Medikamente. Laut Polizei ging keiner auf die Forderungen ein.

Nach Anfall im Koma

Über das perfide Vorgehen der Täter berichtet ein Paar mittleren Alters aus einem Sinsheimer Stadtteil: Bei ihnen gab sich der Anrufer als "Professor Weber" aus. Der Mann wirkte rhetorisch trainiert und mit medizinischem Grundwissen ausgestattet, kannte sogar Vornamen der angeblich Betroffenen und wusste, dass diese Kinder haben. "Er kam sofort aufs Medizinische", schildert die Frau, "einige Zeit lang" sei es nicht um Geldforderungen gegangen: Dem Betrüger zufolge, sei der Sohn des Paars nach einem Anfall ins Koma gefallen und liege mit schweren Covid-Symptomen auf der Intensivstation; die Frau des angeblich Schwerkranken sei ebenfalls im Krankenhaus mit positivem Test, die Tests der Kinder würden noch ausgewertet. Als letzten Ausweg wurde vom Anrufer die Therapie mit einem "nicht in Deutschland zugelassenen Medikament aus der Schweiz" angepriesen: Als nach 27 500 Euro Bargeld gefragt wurde, wurde das Paar misstrauisch und legte auf. Aufgrund der intimen Detailkenntnisse des Täters sorgt sich das Paar nun, dass es diesen kennt. Polizeisprecher Norbert Schätzle hält dies für nicht auszuschließen. Banden hätten Mittelsmänner vor Ort.

Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder die Nummer 07261/6900 entgegen.