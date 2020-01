Sinsheim/Neckarbischofsheim. (fro) Die Tat hatte für Aufsehen gesorgt: In der Silvesternacht 2018/19 war es zu einer Schlägerei in Untergimpern gekommen. Die Männer, die Gastgeber und Gäste einer Silvesterfeier in einer Garage angegriffen hatten, kehrten kurz darauf noch einmal an den Ort des Geschehens zurück, um ihre Opfer erneut anzugreifen. Die vier Angeklagten, drei Brüder aus der Region und ein Sinsheimer, der aber auf Mallorca lebt, sollen dabei auf zwei Männer eingeschlagen, sie getreten und verletzt haben. Jetzt wurde der Fall der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung vor dem Sinsheimer Amtsgericht verhandelt.

Laut Staatsanwalt kam es zunächst gegen 0.30 Uhr am 1. Januar 2019 zu einem Konflikt in Untergimpern: Einer der beschuldigten Brüder war dort mit seinem BMW unterwegs. Da dieser zu schnell fuhr, stellte sich der Vater des Gastgebers der Party vor das Auto. Der Fahrer musste anhalten, der Vater wies auf die Geschwindigkeit hin. Als der Fahrer aussteigen wollte, habe der Vater aber die Tür mit seinem Knie zugehalten. Der Fahrer sprach vor Gericht jedoch davon, dass ihm die Tür ins Gesicht geschlagen worden sei. Auch der Sohn kam hinzu. Er habe dem Fahrer geraten, einfach weiterzufahren, auch weil er Alkohol gerochen haben will. Dies tat der BMW-Lenker dann auch.

Knapp drei Stunden später tauchte der Mann jedoch wieder auf – mit seinen beiden Brüdern und dem vierten Angeklagten, der wohl eher zufällig mit ins Auto stieg, weil er den Bruder des BMW-Fahrers auf einer Silvesterfete gerade erst kennengelernt hatte. Er war zu Gast bei seiner Schwester; eigentlich lebt er auf Mallorca. Dann sollen die vier Männer in die Garage gegangen sein, "um die Situation zu klären", wie die Angeklagten aussagten. Kurz darauf sei die Situation eskaliert, es sei zu einem Gerangel und Schlägen gekommen. Der Staatsanwalt sprach jedoch von einem "Überfall" und einer Racheaktion.

Dem Vater wurde dabei von hinten auf die Schläfe geschlagen, wobei seine Brille zu Boden fiel. Dabei trug er auch eine Verletzung davon. Zudem wurde ihm in den Rücken geschlagen, weshalb er jetzt noch in orthopädischer Behandlung sei. Ein Gast der Party wurde bewusstlos geschlagen und lag zwei Tage im Krankenhaus. Er erlitt ein stumpfes Bauchtrauma und eine Schädelprellung. Zunächst leugneten manche Angeklagten, überhaupt geschlagen zu haben, einer gab aber auch zu, "zwei bis drei Mal" zugeschlagen zu haben. Auf Nachfrage der Richterin, wie geschlagen wurde – ob mit der offenen Hand oder der Faust – antwortet der Beschuldigte: "normal", also mit der Faust, verdeutlichte er.

Bei der zweiten Attacke, die etwa zehn Minuten später passierte, habe man sich eigentlich bei den Opfern entschuldigen wollen. "Hat nicht geklappt", gab einer der Brüder zu Protokoll. Da die Geschehnisse aber schon über ein Jahr zurückliegen, konnten sich sowohl Angeklagte als auch Opfer nicht mehr so genau an die Nacht erinnern. Wer wen geschlagen und getreten haben soll, wurde während der Verhandlung nicht eindeutig geklärt.

Allerdings einigten sich Richterin, Staatsanwaltschaft sowie die drei Anwälte nach einer Besprechung darauf, dass die Angeklagten den Tatvorwurf gestehen – und dafür neun Monate Haft auf Bewährung bekommen. Der jüngste der drei Brüder, der schon zwölf Vorstrafen hat, kam mit einem Jahr auf Bewährung davon. "Das ist es jetzt aber gewesen", mahnte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer: "Sie wären auch mit einer Kleinigkeit mit über zwei Jahren Haft dabei." Zudem muss er 100 Sozialstunden leisten, während die anderen Angeklagten zwei Mal je 1000 und 1500 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigten zahlen müssen.