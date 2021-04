Von Christiane Barth

Sinsheim/Waibstadt. Sie wirken wie aus einem Fantasy-Film entsprungen. Wenn die anmutigen Vögel abheben, drängt sich bei manchen der Gedanke an magische Tierwesen auf. Andere denken bei ihrem Anblick an die Weiten Zentralafrikas oder Ägyptens. Die Sichtung der eleganten Silberreiher galt noch vor wenigen Jahren in Kraichgauer Gefilden als eine kleine Attraktion und eine Ausnahmeerscheinung. Heute sieht man sie dagegen immer häufiger. Bald werden sie wieder verschwinden, im Mai ziehen viele der Tiere weiter – oft in Richtung Tschechien, je nach Brutgebiet, bleiben sie ganzjährig.

Auch dem jährlichen "Wild"-Bericht des Deutschen Jagdverbands, der in der vergangenen Woche erschienen ist, ist das häufigere Auftreten des Silberreihers nicht entgangen. Der Bericht enthält Daten zu 16 Tierarten aus einem der bundesweit größten Monitoring-Programme; zum zweiten Mal wurde auch der Silberreiher erfasst.

Ein elegantes Tier. Die zierlichen Silberreiher werden im Kraichgau deutlich häufiger. Sie mögen Gewässer, die im Winter nicht zufrieren. Fotos: Karl Schramm/Christiane Barth

Laien, das wissen Vogelkundler, verwechseln die Tiere oft mit Störchen. Beim zweiten Blick ist die Sache allerdings eindeutig: Der Silberreiher trägt ein reinweißes Federkleid und hat einen schlanken Körperbau, der Weißstorch ist zudem schwarz-weiß befiedert und deutlich massiger. Und auch im Flug unterscheiden sich die Arten deutlich: Störche fliegen mit ausgestrecktem Hals, Reiher ziehen ihn beim Fliegen ein. Größere Verwechslungsgefahr gibt es mit dem Seidenreiher, der aber deutlich kleiner und hierzulande viel seltener ist. Und außerdem schwarze, anstelle der gelben Beine hat.

Die Region mit ihren milden Wintern ist bei den Silberreihern von Ende Oktober bis in den April hinein sehr beliebt – das weiß Jürgen Ebert aus Sinsheim, der Vorsitzende des Bunds für Vogelschutz. Silberreiher hielten sich auch in Sinsheim gerne in der Nähe von Kläranlagen auf; auch am Rande des Gewerbegebiets Süd und in den Auen zwischen Birkenauer und Immelhäuser Hof sowie der Hammerau kommt es immer wieder zu Sichtungen. Häufig ist das Tier auch am Hilsbacher See anzutreffen. Im Sinsheimer Umland zählt das Areal um die Kläranlage von Neckarbischofsheim zu den Refugien.

"Die Bestände sind deutlich angewachsen", bestätigt Ebert. Das Gros der Tiere stamme aus Tschechien und überwintere gern in Schilfgürteln von Flüssen und Seen und in Siedlungsgebieten eben gern bei Kläranlagen. Ursprünglich stammt der Silberreiher aus der Steppe. Noch im 18. Jahrhundert war er vom Aussterben bedroht, da er wegen seiner Schmuckfedern gejagt wurde. Heute ist er in Deutschland keine jagdbare Tierart.

Bis 1980 sah man Silberreiher im Kraichgau kaum. "Bis 2000 sind vereinzelt Tiere aufgetaucht und inzwischen haben wir hier ein richtiges Überwinterungsgebiet", hat Ebert beobachtet. Grund seien die milden klimatischen Bedingungen, der Silberreiher benötigt Gewässer, die im Winter nicht gefrieren, als Nahrungsquelle und frisst Fische, Amphibien, Mäuse, Larven, Küken von Wasservögeln, Eidechsen und Insekten. "Er braucht das Wasser, in dem er mit allem Vorlieb nimmt, was da kreucht und fleucht", weiß Ebert. "So lange die Gewässer nicht gefroren sind, hat er immer eine Chance."

Er braucht außerdem ausgedehnte Schilfgebiete, in denen er brüten kann. Diese finde er im Kraichgau nicht vor, "daher nutzt er die Region nicht als Brutstätte", wenn die Bedingungen zum Überwintern auch ideal sind. Bei langen Frostphasen flieht er in mildere Gefilde. Und bald, spätestens im Mai, zieht er wieder Richtung Südosten.