Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Der M&M Logistikpark im Gewerbegebiet „Am Mührigweg“ platzt aus allen Nähten. Nun soll er erweitert werden. Ein entsprechender Antrag stand nun im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Geplant ist, die im westlichen Teil der Anlage bisher nicht gewerblich verwendeten Flächen ebenfalls für den Logistikpark zu nutzen. So sollen neben einer vorhandenen Fahrzeugaufbereitungshalle ein Parkhaus und neue Auto-Stellplätze entstehen.

Rund ein Viertel des knapp sieben Hektar großen Teilstücks des Gewerbegebiets auf dem die Erweiterung angedacht ist, wurde mit dem Bebauungsplan „Am Mührigweg – Nord“, der im Dezember 2016 inkraft getreten ist, als sogenannte Schutzzone ausgeschrieben. Auf ihr befinden sich Bewuchs- und Waldflächen der ehemaligen Heeremunitionsanstalt (Muna), die im Zuge einer Erweiterung gerodet werden müssten.

Nicht bei allen Gemeinderäten fanden die Erweiterungspläne Anklang. Einerseits sei es für Torsten Weidemann zu begrüßen, wenn sich eine Firma, die sich in Siegelsbach angesiedelt hat, auch erweitern will, aber andererseits handle es sich um eine Schutzzone. „Je mehr da weg genommen wird, umso schlechter ist das.“

Für ihn sei das Vorhaben „keine gute Sache“ zumal man noch keine passende Aufforstungsfläche im Blick habe. Diese müsse erst einmal gefunden werden. „Und was passiert in drei oder fünf Jahren? Dann wird wieder erweitert“, blickte Weidemann schon in die Zukunft und kritisierte auch diesbezüglich weiteren Flächenverbrauch.

„Den Bestand auf dem Grundstück kann man nicht mit einem Wald vergleichen. Es ist eine Aufwühlfläche“, erklärte im Gegenzug Andreas Braun vom Vermessungsbüro „Braun und Nagel“. Dort gebe es wenig älteren Baumbestand, und man habe die Fläche nicht schon vor drei Jahren überbaut, um unnötige Kosten zu produzieren. Man habe abwarten müssen, wie sich der Park entwickelt.

Braun betonte, dass sich die zu rodenden Flächen bereits auf dem Grundstück des Logistikparks befinden und kein weiterer Wald abgeholzt werden wird. Zudem müsse die Firma Marbach als Vorhabenträger für einen naturschutzrechtlichen Ausgleich sorgen. Dies könne beispielsweise durch den Erwerb einer Ökopunkte-Maßnahme – also ein Vorhaben, das die Natur aufwertet wie beispielsweise aufgeforstete Flächen oder ein Amphibientunnel – erfolgen. In puncto Artenschutz greife man auf die Ergebnisse der 2016 angelegten Untersuchungen zu Vögeln, Fledermäusen, Reptilien und Amphibien zurück. Die Haselmaus, für die die Spedition Marbach bereits 2017 eine Maßnahme zum Fortbestand ergreifen musste, werde zusätzlich untersucht.

„Jeden Tag verschwinden 70 Hektar Ackerfläche unter Asphalt. Wir müssen dem Einhalt gebieten“, meinte indes Gunter Koos. Da es sich im Logistikpark aber um eine „minderwertige Fläche“ handle, die aufgrund der Muna eine gewisse Vorgeschichte hat, gebe es nichts besseres als diese Fläche zu reaktivieren anstatt andernorts eine Ackerlandschaft zu verbrauchen.

Das Gremium stimmte bei einer Enthaltung für die Auf- und Vorstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Mührigweg – Nord 1. Änderung“ sowie für den Bebauungsplanvorentwurf und beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.