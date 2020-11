Im Oktober 2004 überfiel Alfred B. die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße und tötete dabei auch eine Frau. Nun wurde seine Haftstrafe von 15 auf 22 Jahre verlängert. In der ehemaligen Bank befindet sich nun seit geraumer Zeit eine Bäckerei. Foto: Armin Guzy

Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Hat der heute 62-jährige Bäcker Alfred B. am 7. Oktober 2004 die damalige Sparkassenfiliale in Siegelsbach überfallen und dabei einen Menschen getötet oder nicht? Bis heute hat B. die Tat nicht gestanden. Nach zwei Indizienprozesssen wurde er 2008 letztendlich vom Stuttgarter Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Jetzt – mehr als 16 Jahre nach der Tat – ist der Fall noch einmal in den Mittelpunkt geraten. Nach 15 Jahren im Gefängnis kommt B. nicht wieder auf freien Fuß, denn das Landgericht Stuttgart hat die sogenannte Mindestverbüßungsdauer nach dem Raubmord auf 22 Jahre verlängert.

Medienberichten zufolge hat die Große Strafvollstreckungskammer eine Strafaussetzung zur Bewährung abgelehnt. Aufgrund der damals vom Gericht festgestellten besonderen Schwere der Schuld kann die lebenslange Haft um sieben weitere Jahre verlängert werden beziehungsweise der Antrag auf vorzeitige Entlassung abgelehnt werden. Der Beschuldigte hat über seine Anwältin bereits Beschwerde beim Oberlandesgericht in Stuttgart eingereicht, bestätigt Gerichtssprecher Timo Wunderle auf Nachfrage. Wenn das Oberlandesgericht die Haftdauer bestätigt, würde B. frühestens im Alter von 69 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden.

Der Überfall auf die Sparkasse in der Hauptstraße hatte im Oktober 2004 nicht nur Siegelsbach erschüttert. Den Verlauf des Raubmordprozesses am Stuttgarter Landgericht verfolgten Menschen auch über die Region hinaus. Im ersten Verfahren in Heilbronn war B. noch freigesprochen worden, weil ein Zeuge ihm für die Tatzeit ein Alibi gegeben hatte. Dieses Urteil wurde nur ein Jahr später vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Deshalb wurde der Fall vor dem Landgericht in Stuttgart verhandelt.

Viele Indizien sprachen damals gegen den Bäcker, der immer wieder seine Unschuld beteuerte. Für die Richter waren die Hinweise allerdings eindeutig. So wurden bei B. Teile der DNA des niedergeschlagenen Bankangestellten gefunden. Darüber hinaus war der passionierte Jäger hoch verschuldet. Beamte fanden bei einer Durchsuchung in Verstecken rund 20.000 Euro. Ebenso passten Sohlenabdrücke am Tatort zu einem seiner Stiefel. Am schwersten wog aber die Tatsache, dass B. von einem Bankkunden, den er niedergeschossen hatte, als Täter identifiziert wurde. Während des Überfalls hatte er dessen Ehefrau getötet und war mit rund 33.000 Euro Beute geflohen.

Nun muss B. weitere sieben Jahre hinter Gittern bleiben: Offenkundig konnte keine günstige Sozialprognose getroffen werden. Die Verlängerung der Haftstrafe begründet die Strafvollstreckungskammer damit, dass man mit einem Sachverständigen übereingekommen sei, dass von B. weiterhin Gefahr ausgehe. Die Skrupellosigkeit und Brutalität der Tat hätten beim Prozess auch eine Rolle im Bezug auf die besondere Schwere der Schuld gespielt.

In Siegelsbach ist der Vorfall zuletzt "kein großes Thema mehr gewesen", sagt Bürgermeister Tobias Haucap, der 2018 das Amt übernommen hat. "Der Ort war tief getroffen. Aber man hat die Tat gut überwunden und verarbeitet." Er glaubt nicht, dass durch die neue Wendung in dem Fall in Siegelsbach nochmals eine größere Diskussion aufflammt. Zum Strafverfahren selbst wollte sich Haucap nicht äußern. "Das ist die Aufgabe des Gerichts."