Der Kosmetikhersteller „Mann&Schröder“ mit Sitz in Siegelsbach steigert ab sofort die Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und Co. in der Region. Foto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. "In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und die medizinische Versorgung sicherstellen", sagt Christine Steger, Geschäftsführerin der Kosmetikfirma "Mann&Schröder". "Dies kann nur gelingen, wenn wir den öffentlichen Einrichtungen und medizinischen Fachkräften ausreichend Hygiene-Artikel wie Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen." Daher startet das Unternehmen mit Hauptsitz in Siegelsbach ab sofort mit der Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln in größeren Mengen. Hiermit wolle die Firma laut Steger einen Beitrag zur Versorgung der Gesellschaft leisten.

Die hergestellten Hand-Desinfektionsmittel in 25-Liter-Kanistern sind aber ausschließlich für den gewerblichen Bereich vorgesehen, betont Unternehmenssprecherin Angelina Straub im Gespräch mit der RNZ. Einen Verkauf an Privatpersonen werde es nicht geben. Beliefert werden sollen im ersten Schritt vor allem medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie weitere wichtige Einrichtungen wie Polizei oder Feuerwehr. Für ein 25-Liter-Gebinde will die Firma sich nicht an der starken Nachfrage und somit höheren Preisen orientieren, sondern sie für einen "für uns üblichen Preis" verkaufen, sagt Straub. "Gerade in einer medizinischen Krise wie dieser sind Hygieneartikel in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen enorm wichtig."

Unterstützt werden hauptsächlich Einrichtungen in Bad Rappenau, im Raum Mosbach sowie im Raum Heilbronn. Ob "Mann&Schröder" auch Kliniken in Sinsheim beliefert, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, erklärt Straub. Bereits jetzt beschäftige sich ein Team mit der Kontaktaufnahme und Abfrage der medizinischen Einrichtungen im Umkreis. "Wir fragen nach, ob Bedarf besteht. Es wird sich schnell herumsprechen", ist sich Straub sicher.

Schon vor der Corona-Krise habe der Hersteller von Körperpflegeprodukten Hand-Desinfektionsmittel produziert, allerdings nicht ansatzweise in dieser Größenordnung. Als die vor Wochen Pandemie Deutschland erreichte, sei schnell die Nachfrage der Handelspartner angestiegen. "Wenn man die Regale in den Märkten sieht, sieht man, dass die Produkte ausverkauft sind." Um jetzt auch einer möglicherweise starken Nachfrage der Klinken und Heime gerecht zu werden, habe man die Produktionslinien, auf denen auch das Desinfektionsmittel hergestellt werden kann, umgeschichtet und andere Produkte zurückgestellt. "Die Maschinen laufen auf Hochtouren", sagt die Unternehmenssprecherin. "Das, was wir schaffen, machen wir auch. Wir wollen sehen, dass wir die Anfragen auch abarbeiten können." Damit auch ausreichend Rohstoffe für die Desinfektionsmittel nachgeliefert werden, befinde man sich in einem engen Austausch mit den Zulieferern.

Damit die Produktion in Siegelsbach aufrechterhalten werden kann, ist es unerlässlich, dass das Unternehmen von einem möglichen Corona-Fall verschont bleibt. Für den Ernstfall sieht Angelina Straub "Mann&Schröder" aber gut gewappnet, und das Risiko sei deutlich minimiert worden. "Fast die komplette Verwaltung arbeitet teils schon seit drei Wochen im Home-Office." Die verbliebenen Mitarbeiter sollen nach einem Engpass von Laptop und Tokens so bald wie möglich nachziehen.

Auch bei den Produktionsabläufen in den Hallen habe man die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So habe man den Schichtbeginn und die Pausenzeiten angepasst. Zusätzlich machten auch nur die Mitarbeiter, die zusammen auf einer Produktionslinie arbeiten, an einem ihnen zugewiesenen Tisch Pause. Ebenso würden sich die Kollegen der unterschiedlichen Schichten weder in den Umkleideräumen noch an den Eingängen sehen. Auch achte man darauf, den Abstand zwischen den Arbeitern einzuhalten. Dafür habe man an der ein oder anderen Linie die Kapazität heruntergefahren und den Durchlauf gesenkt. "Wir versuchen, den Kontakt soweit es geht zu minimieren. Weiter geht es gar nicht mehr", sagt Straub.