Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Mehr als zwei Monate waren aufgrund des Corona-Virus Kindertagesstätten und Grundschulen in Baden-Württemberg geschlossen. Es wurde lediglich eine Notbetreuung und seit Ende April eine erweiterte Notbetreuung sowie stundenweiser Präsenzunterricht für die Klasse 4 angeboten. Bereits zu Beginn der Schließungen hatten die kommunalen Spitzenverbände empfohlen, den Einzug der Betreuungsgebühren auszusetzen. Dieser Empfehlung war auch Siegelsbach gefolgt. Doch da die Aussetzung kein Verzicht darstellte, stand das Thema nun im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Dienstag, um einen solchen zu beraten.

"Wir wollen den Eltern in der herausfordernden Zeit entgegenkommen und ein positives Zeichen setzen", führte Bürgermeister Tobias Haucap aus. Nach Vorschlag der Verwaltung sollten die Gebühren für April und Mai vollständig und für Juni teilweise erlassen werden. Auch für Kinder, die in der Notbetreuung betreut wurden, sollen keine Beiträge erhoben werden. Ein vollständiger Verzicht kostet die Kommune monatlich rund 5000 Euro.

Das selbe Vorgehen bezüglich der Kindergartengebühren wurde auch den Kirchen als Träger der beiden Kindergärten empfohlen. Diese bestätigten zwar die gleiche Vorgehensweise, erhoben für die Notbetreuung aber dennoch Beiträge. Somit soll nur die Notbetreuung in der Kernzeitenbetreuung der "Villa Kunterbunt" kostenlos bleiben.

Für den Monat Juni sollen nach Verwaltungsvorschlag nur die Tage abgerechnet werden, an denen ein Kind auch betreut wurde. Eltern, deren Kinder die Kernzeitenbetreuung nach dem Präsenzunterricht in der Astrid-Lindgren-Schule besuchen, bezahlen wochenweise analog zu den geltenden Gebührensätzen. Durch den wöchentlichen Wechsel fallen für die Familien rund 50 Prozent der üblichen Kosten an. Kinder in den Notbetreuung werden taggenau abgerechnet.

In den Kindergärten wird dies anders abgerechnet. Kinder, die ab dem 16. des Monats betreut werden, zahlen die Hälfte. Kinder, die schon vorher betreut wurden, zahlen den vollen Beitrag. Zusätzlich gilt für alle Einrichtungen, dass Mahlzeiten je nach Inanspruchnahme abgerechnet werden.

Gemeinderat Torsten Weidemann begrüßte den Verwaltungsvorschlag, jedoch ging er ihm nicht weit genug. Viele Familien seien im März überrascht worden, wie schnell die Einrichtungen geschlossen wurden. "Man konnte sich kaum vorbereiten. Viele Eltern mussten ad hoc reagieren und sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern." Um ein weiteres positives Signal zu senden, beantragte Weidemann nicht nur die Gebühren im April, Mai und Juni zu erlassen, sondern auch die Zahlungen für die Betreuung in der "Villa Kunterbunt" für die zweite Märzhälfte zurückzuerstatten.

"Grundsätzlich find ich das gut, dass die Eltern keinen Beitrag zahlen müssen", sagte Ratskollegin Monique Phillips. Jedoch erachte sie es nicht als notwendig, die Beträge für die Notbetreuung im April und Mai zu erlassen, da die Eltern ganz normal arbeiten gehen durften. Ansonsten hätten sie die Notbetreuung erst gar nicht in Anspruch nehmen können.

"Die Eltern mit systemrelevanten Berufen waren gezwungen, zu arbeiten", betonte Haucap. "Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet." Darüber hinaus führte der Rathauschef aus, dass zunächst gar keine Kinder in der Notbetreuung waren. So wäre es "nur ein kleiner Beitrag" den man erzielen würde, wenn man die Kosten für die Notbetreuung erheben würde. "Für uns ist das ein großes Zeichen", meinte Haucap.

"Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns um unsere Kinder und Familien kümmern. Der halbe März reißt kein großes Loch in die Kasse. Wir können damit zeigen, was uns die Familien wert sind", betonte Weidemann.

Letztendlich sprach sich das Gremium bei zehn Ja-Stimmen und einer Enthaltung für den Verwaltungsvorschlag inklusive Antrag aus. Somit werden die Gebühren für die zweite Märzhälfte zurückerstattet. Zugutekommt dies aber nur den Familien, deren Kinder in die "Villa Kunterbunt" gehen. Zwar könne man als Kommune den kirchlichen Trägern dieses Vorgehen empfehlen, jedoch würden sie diesem nicht folgen, sagte Haucap.