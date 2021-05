Im Oktober 2004 überfiel Alfred B. die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße und tötete dabei auch eine Frau. Nun wurde seine Haftstrafe von 15 auf 22 Jahre verlängert. In der ehemaligen Bank befindet sich nun seit geraumer Zeit eine Bäckerei. Foto: Armin Guzy

Siegelsbach. (cbe) Vor über 16 Jahren wurde er bei dem Überfall schwer verletzt, nun erhält der Bankangestellte für viele Jahre rückwirkend eine Opferentschädigung. Dies gab am Dienstag das Landessozialgericht bekannt.

Bei dem Überfall auf die Filiale der Sparkasse Kraichgau hatte der Täter – verurteilt wurde der Dorfbäcker Alfred B. – den stellvertretenden Filialleiter mit vorgehaltener Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Anschließend schlug ihm der Täter zwölf Mal mit der Pistole mit voller Wucht auf den Kopf. Er erlitt dabei einen Trümmerbruch des Schädels, musste notoperiert werden, lag im Koma und überlebt nur knapp.

Bis heute leidet das Opfer unter diesen Ereignissen. Am Schalter einer Bank konnte er nicht mehr tätig sein und musste seine Arbeitszeit auf 40 Prozent reduzieren. Da er die gesundheitlichen Einschränkungen erlitt, weil er Opfer einer Straftat wurde, steht ihm eine Entschädigung zu. Diese bekam er aber erst ab April 2017, weil medizinische und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen erst ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgversprechend und zumutbar gewesen seien. Dagegen klagte er, die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Daraufhin legte er Berufung am Landessozialgericht ein – mit weitgehendem Erfolg.

Mit Urteil vom 18. Mai hat das Landessozialgericht das Land verurteilt, ihm höheren Berufsschadensausgleich bereits ab September 2006 zu gewähren. Denn es sei bald klar gewesen, dass er nicht mehr in Vollzeit als Bankkaufmann mit der Qualifikation als Wirtschaftsinformatiker arbeiten kann. Ein von ihm geforderter noch höherer Ausgleich wurde abgelehnt. Er hatte angegeben, Wirtschaftsinformatik studieren zu wollen, mit dieser Qualifikation hätte er mehr verdient. Laut Gericht sei aber keine Absicht für ein Studium erkennbar gewesen.