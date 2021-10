Voll konzentriert war Steinmetz Julian Wally bei der Europameisterschaft der Berufe am arbeiten. Insgesamt 18 Stunden hatte er Zeit, drei Module abzuschließen. Am Ende sei es ganz schön hektisch geworden, sagt er. Foto: WorldSkills Germany/Erpinar

Von Anjoulih Pawelka

Siegelsbach. Strahlend hebt er die Deutschlandfahne über seinem Rücken und umarmt die Mitstreiter, am Hals baumelt die Medaille, im Hintergrund ist in großen Lettern sein Name zu lesen. Julian Wally, der Steinmetz aus Siegelsbach, hat bei der Europameisterschaft der Berufe den 3. Platz belegt. Mit der Bronzemedaille im Gepäck sind die Euro-skills, wie der Wettbewerb heißt, für den 24-Jährigen ganz erfolgreich gelaufen. So richtig hat Wally damit im Vorfeld nicht gerechnet. Weiß er doch, wie schnell Träume zerplatzen können. Denn bei der vorherigen Meisterschaft hatte er sich auch große Hoffnungen auf einen Platz auf dem Siegertreppchen gemacht, vergeblich. Wally wurde damals elfter. Er habe sich da einfach zu viel Druck gemacht, sagt der Siegelsbacher. Nun war seine Herangehensweise eine andere. "Ich bin locker an die Sache herangegangen", sagt er und betont, dass der größte Unterschied bei dieser Meisterschaft die Erfahrung gewesen sei. "Die konnte ich damals noch nicht haben."

Innerhalb von drei Tagen, verteilt auf 18 Stunden, musste der junge Steinmetz in drei Modulen überzeugen. So musste er eine Blechschablone erstellen und bei der freien Aufgabe aus einer Vorlage Schrift und Ornamente in eine "kleine Platte" einarbeiten. Am meisten Zeit hat aber das Werkstück eingenommen. Wally musste es auf den Millimeter genau anfertigen. Das sei schon eine Herausforderung gewesen, das in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, erzählt er und fügt hinzu, dass das nur drei weitere Kollegen geschafft hätten. Wenn er das so erzählt, ist der Stolz in seiner Stimme hörbar.

Wally erzählt, wie er nach zwei Tagen guter Dinge war, dass er den Wettbewerb in Graz sogar gewinnen kann. Doch die letzten zwei Stunden seien sehr hektisch gewesen. Da sah er einen Platz auf dem Siegertreppchen schon davonschwimmen. "Ich dachte, das wird knapp." Dass er dann doch noch den 3. Platz erreicht hat, freut ihn umso mehr. Auch, wenn ihm nur zwei Punkte zur Silbermedaille gefehlt haben. Das sei ein bisschen bitter, aber es habe ihn nur zu Anfang ein wenig geärgert. Und überhaupt schmälere das ja seine Leistung nicht. "Ich bin zufrieden. Ich glaube die Chance bekommt nicht jeder, daran teilzunehmen", sagt er. Die Vorbereitungen waren daher nicht umsonst.

Vier Wochen lang in den Sommerferien hat er für den Wettbewerb geübt. Fast immer alleine, fast immer motiviert. Da war er viel in der schuleigenen Werkstatt im Fichtelgebirge zu Gange. Die konnte er nutzen, weil er dort seit vergangenem Jahr seinen Meister im Steinmetzzentrum macht. Hilfe hatte er bei den Vorbereitungen wenig, lehrt und lebt sein Trainer doch in Hamburg. "Eigentlich habe ich alles alleine gemacht", sagt Wally, der für seine Übungsstücke teilweise alte Zeichnungen verwendet oder sich eigene Stücke überlegt hat. In die hat er dann die "schwierigsten Dinge mit eingebaut". Grundsätzlich habe er aber eigentlich alles noch einmal geübt.

Dass er in Graz bei der Europameisterschaft so erfolgreich war, habe er auch der Unterstützung seiner Familie zu verdanken. So waren seine Mutter und auch die Freundin mit dabei, und selbst Klassenkameraden seien angereist. "Das hat mir einiges bedeutet." Einen Preis gab es bei dem Wettbewerb nicht. "Es ging nur um Ruhm und Ehre", sagt der Steinmetz und lacht dabei ein wenig. Trotzdem findet er es schade, dass das in anderen Ländern anders gehandhabt wird und die Sieger von den jeweiligen Ländern eine Prämie bekommen. Dass das in Deutschland nicht so ist, und die Innung das nicht fördert, zeuge von mangelnder Wertschätzung. Und auch bei der Nachwuchsförderung hapere es ein wenig. Vor seiner Medaille gab es 14 Jahre niemanden, der Deutschland vertreten und eine Medaille mit nach Hause gebracht hat. Das möchte Wally ändern. Daher hat er einen Förderverein gegründet, damit andere junge Menschen die Chance haben, auch an diesem Wettbewerb teilzunehmen, egal, wie viel sie verdienen. Denn bisher müssen die Teilnehmenden alle Kosten selbst bezahlen.

Wally wird an keinem Wettbewerb mehr teilnehmen. "Altersbedingt ist die internationale Steinmetzkarriere beendet", scherzt der hochgewachsene Mann. Er konzentriert sich nun auf seinen Meister und wird danach ein Duales Studium als Bauingenieur beginnen. So hält er sich alle Berufschancen offen. Und auch als Trainer zu arbeiten und dem Nachwuchs bei den Vorbereitungen für kommende Wettbewerbe zur Seite zu stehen, kann er sich vorstellen. Da kann er dann auch gleich noch ein bisschen Werbung für das Handwerk machen. Das könne er nur jedem empfehlen. Wer unschlüssig sei, solle auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung machen. Toll daran sei, dass man sofort sehe, was man gemacht hat, der Umgang untereinander und außerdem könne man solch eine Tätigkeit auch im privaten Bereich immer gebrauchen.