Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. 16. Dezember 2020, 13.58 Uhr: Der Freiwilligen Feuerwehr in Siegelsbach wird ein in der Ortsdurchfahrt brennendes Auto gemeldet, die Einsatzkräfte rücken aus. Doch schnell wird klar: Es wird einer der größten Einsätze der Brandbekämpfer in der jüngeren Vergangenheit auf eigener Gemarkung. Schon bei der Anfahrt der Wehrleute stand ein Schlepper im Vollbrand. Da auch die Reifen Feuer fingen, entwickelte sich dichter Rauch, und aufgrund des Straßengefälles sorgten auslaufende Betriebsstoffe für einen Übergriff auf ein Wohnhaus, das kurze Zeit später ebenfalls Opfer der Flammen wurde.

Auch ein Jahr nach dem verheerenden Brand wirkt dieser beim Hauseigentümer Franz Rudlof noch nach. "Irgendwann muss man sich mit der Situation abfinden, denn ändern kann man nichts", sagt er im Gespräch mit der RNZ. "Aber, dass alles so lange dauert, habe ich nicht gedacht." Damit meint der Siegelsbacher Jagdpächter die unzähligen Schriftwechsel mit Behörden und Versicherung in den vergangenen zwölf Monaten. "Das nervt schon."

Seit der Räumung des Gebäudes im Frühjahr hat sich nicht mehr viel getan, außer dass der linke Gebäudeteil zurückgebaut wurde. Archivfoto: Falk-Stéphane Dezort

Eigentlich wollte er sein Eigenheim, das er vor dem Brand fünf Jahre lang saniert hatte, wieder aufbauen. Doch seit dem Rückbau der zerstörten Gebäudehälfte sowie der Räumung des Wohnungsbereichs hat sich an dem Haus in der südlichen Siegelsbacher Ortseinfahrt nichts mehr getan. "Man wartet und wartet, und es geht nicht allzu viel voran. Manches ist auch nicht ganz nachvollziehbar", bedauert der Hausbesitzer.

Auf ein Gutachten für die Gebäudeversicherung hat Rudlof rund zehn Monate lang warten müssen. Erst danach konnte er einen Antrag zum Wiederaufbau beim Baurechtsamt in Bad Rappenau einreichen. "Auch da musste ich viel Zeit mitbringen", erklärt er. Da er in seinem Wohnhaus auch eine Werkstatt im Nebengewerbe untergebracht hat, musste er sich mit seinem Bauantrag auch an das Gewerbeaufsichtsamt wenden. Dieses hatte ein paar Änderungswünsche, welche erneut zu einer Verzögerung geführt haben. Ende Oktober hat Rudlof schließlich die Baufreigabe erhalten.

Doch in Zeiten der Corona-Pandemie und Materialknappheit ist es auch nicht einfach, Handwerker zu finden. Erst am zurückliegenden Samstag konnte sich Rudlof, der jeden Sonntag nach Siegelsbach kommt, um seine Mutter zu besuchen, mit einem Architekten zusammensetzen, der nun die Ausschreibungen für die Maurer- und Dachdeckerarbeiten vorbereitet. Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsferien geht er nicht davon aus, dass er vor Mitte Januar Angebote erhalten wird. Zudem müsse er drei Offerten bekommen, damit er diese der Versicherung vorlegen kann. Die Aufträge selbst erteilen darf er nicht, denn er hat eine Pauschalentschädigung seitens der Versicherung ausgeschlagen. "So wie sich der Markt entwickelt, sind die Preise in ein paar Monaten wieder deutlich teurer", sagt Rudlof. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch gar nicht klar, ob die Versicherung überhaupt den gesamten Schaden übernimmt. Der Gutachter hat den Wert des Gebäudes inklusive Architektenkosten auf rund 420.000 Euro beziffert. Wie viel Geld der Wiederaufbau kosten wird, ist offen.

Wenn es irgendwann so weit ist und die Arbeiter anrücken, soll das Gebäude genauso aufgebaut werden, wie zuvor. Lediglich im Inneren habe Rudlof einige Anpassungen für einen besseren Betriebsablauf getroffen und Rettungswege in jedem Geschoss einplanen müssen. "Von außen ist keine Änderung zu sehen", sagt Rudlof, der seit dem Mittwochmittag im Dezember 2020 bei seiner Lebensgefährtin untergekommen ist. Dass er zurück nach Siegelsbach will, steht außer Frage. "Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich will in meine Gemeinde zurück."

Auch ein Jahr nach dem Brand ist die Ursache noch immer unklar. Auf Nachfrage bei der Polizei in Heilbronn verwies man auf die Staatsanwaltschaft und diese wiederum verwies auf ein noch immer laufendes Verfahren.