Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach.Gut dreieinhalb Jahre nach dem ersten Aufstellungsbeschluss ist die Realisierung des Baugebiets "Hinter der alten Schule" am südlichen Ortsrand Siegelsbachs am Dienstagabend in greifbare Nähe gerückt. Bei einer Gegenstimme fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung im Bürgerzentrum den Satzungsbeschluss. Somit ist der Bebauungsplan rechtskräftig. Bürgermeister Tobias Haucap bezeichnete diesen Moment als einen "echten Meilenstein für das Baugebiet".

Zuvor freute er sich, dass das Thema nach fast genau einem Jahr wieder Gegenstand einer Ratssitzung war. "Damals hatten wir einiges zu tun", erinnerte sich Haucap an zahlreiche Änderungen, die in den Plan eingearbeitet werden mussten, sodass erneut ein Aufstellungsbeschluss fällig geworden war. Nun aber scheint dem Baugebiet nichts mehr im Wege zu stehen. Auch die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf brachten keine weiteren größeren Anpassungen mit sich. Lediglich der Platz für eine neue Trafostation wurde auf Anregung der "NetzeBW" in den Plan mit aufgenommen.

Auch in puncto Artenschutz gab es keinen Rückschlag, wie Jan Wagner vom zuständigen Ingenieurbüro "Wagner und Simon" aus Mosbach berichtete. Zwar habe man Vögel, Eidechsen, Schmetterlingsarten und Fledermäuse gefunden. Allerdings werden diese nicht beeinträchtigt. Zudem wurde das bestehende Baumensemble, das erhalten bleibt, auf Fledermausnester untersucht. "Wir haben keine Hinweise auf eine Nutzung gefunden", erklärte Wagner. Anders sei dies in der Scheune gewesen, die im Rahmen der Erschließung abgerissen werden soll. Hier habe man sich mit den zuständigen Behörden darauf geeinigt, die Scheune im Sommer nochmals zu untersuchen. Da sie ohnehin erst Anfang 2022 abgerissen werden soll, sei das kein Problem.

Erste Diskussionen gab es im Anschluss allerdings beim Thema Ausgleichsmaßnahmen. Einige der benötigten Ökopunkte wurden mit einem Waldrefugium erwirtschaftet. Die fehlenden rund 30.000 Punkte will die Kommune einkaufen. Ursprünglich war geplant mit einem sogenannten Oberbodenmanagement die Punkte zu erzielen – das heißt die obere Bodenschicht im Baugebiet abzutragen und Äcker mit schlechter Bodenqualität damit aufzuwerten. "Das ist aber nicht praktikabel und zu teuer", sagten Wagner und Haucap unisono. "Wenn es umsetzbar gewesen wäre, hätten wir das gemacht", antwortete der Bürgermeister auf die kritischen Stimmen aus dem Gremium.

"Ich hätte favorisiert, wenn wir alle Punkte mit dem Wald erzielt hätten", bedauerte Hauke Hahn. Auch diese Idee habe man verfolgt, sagte Haucap. Man habe sich mit dem Revierförster ausgetauscht und überlegt, was Sinn macht. Es sollte nicht darum gehen, nur möglichst viele Punkte zu erzielen.

Nach dem Satzungsbeschluss befasste sich das Gremium mit der Ausgestaltung des Verbindungswegs, der zwischen Hauptstraße und Baugebiet über das Gelände des ehemaligen Pfarrhauses führen soll. Christopher Wieder vom Sinsheimer Ingenieurbüro "Willaredt" stellte hierbei drei Möglichkeiten vor. Variante eins sah eine Treppe vor. Über knapp fünf Meter Länge sind 16 Stufen zur Überwindung des Höhenunterschieds von 2,20 Meter vorgesehen. Bei Variante zwei handelte es sich ebenfalls um eine Treppe, allerdings auf einer Länge von knapp acht Meter, da nach acht Stufen ein sogenanntes Zwischenpodest eingeplant wurde. Barrierefrei war hingegen Variante drei. Diese sieht auf einer Länge von 34 Meter – also fast dem gesamten Fußweg – eine Rampe mit Zwischenpodesten vor. Risiko bei dieser Variante ist, dass beispielsweise eine angrenzende Garage gestützt werden müsste und man nicht weiß, ob das Fundament intakt ist. Dies erfahre man erst, wenn man den Boden aufgräbt. Wenn man davon ausgeht, dass alles intakt ist, soll die Variante mit rund 211.000 Euro zu Buche schlagen. Die Kosten für die Treppe werden auf nur knapp 100.000 Euro geschätzt.

"Hier geht es um die Abwägung", sagte Haucap. Vor dem Hintergrund, dass das geplante generationenübergreifende Wohnprojekt von der Kirche nicht realisiert wird, ist der Weg für Ratsmitglied Jürgen Kraus ohnehin "nicht mehr so dringend" und er fragte, ob man den Weg überhaupt noch benötigt. Zumal es über den Rödeweg einen durchgängigen Fußweg ins Wohngebiet geben wird. Haucap verwies darauf, dass der Grundsatzbeschluss zum Fußweg bereits gefallen sei und es jetzt nur noch um die Ausgestaltung gehe.

In der Ratsdebatte wurde schnell deutlich, dass das Gremium eine barrierefreie Lösung bevorzugt – auch mit dem Risiko, dass das Vorhaben noch deutlich teurer werden könnte. Bei einer Gegenstimme sprach man sich dafür aus. "Der Weg wird sicher ganz oft genutzt", betonte Anja Horch. Uneinig war man sich jedoch hinsichtlich der Ausgestaltung. Die Frage, ob die Rampe direkt auf die Hauptstraße leitet oder es zuvor noch einen Bogen gibt und der Weg dann parallel zum Fußweg endet, wurde vertagt. Hier müssten erst Gespräche mit der Kirche geführt werden, da die Gemeinde dann weitere Flächen benötigt.

Diese Zeit könne man sich problemlos nehmen, sagte Haucap, denn der Weg stehe bei der Erschließung, die voraussichtlich Anfang Juni starten soll, nicht an oberster Stelle. Die Freigabe des Baugebiets ist für Sommer 2022 vorgesehen.