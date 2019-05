Siegelsbach. (cbe) Ob ihm seine Fan-Dekoration zum Verhängnis wurde? Und ob er deshalb in der Nähe des Sportplatzes landete? Diese Fragen lassen sich wohl nicht mehr klären. Doch die Nachricht ist eine gute, wie Hauptamtsleiterin Anja Reithmeyer am Freitag auf RNZ-Nachfrage erklärte: "Wir sind froh, dass Karl wieder da ist."

Eine Anwohnerin habe ihn bei der alten Holzbrücke in der Nähe des Sportplatzes im Gebüsch liegend gefunden. Der Bauhof hat den pinken Zwerg mittlerweile abgeholt und ist nun dabei, die Spuren des Ausflugs zu beseitigen: Der Lack sei an manchen Stellen abgeplatzt, etwas gerissen sei wohl auch, berichtete Reithmeyer.

Mit etwas Kleber und Farbe ließe sich das aber richten, hätten die Mitarbeiter des Bauhofs signalisiert. Ob es Karls letzter Ausflug war? Im Siegelsbacher Rathaus hofft man darauf, man könne wenig dagegen tun, sagt Reithmeyer.

Im Gegensatz zu so mancher Verkleidung, kann sie über die Entführung nicht lachen: "Das ist Sachbeschädigung. Das muss doch eigentlich nicht sein", findet sie. In den nächsten Tagen soll Karl dann wieder am Ortseingang aufgestellt werden.