Siegelsbach. (fsd) "Der Herr ist auferstanden". Dieser Spruch, der mit wetterbeständiger Farbe geschrieben worden war, prangte seit Ostern wochenlang in großen Lettern auf dem Asphalt an der Kreuzung Hauptstraße/Ecke Bahnhofstraße. Ob es nun eine Schmiererei oder rein als Botschaft christlichen Glaubens bezeichnet werden kann, darüber lässt sich diskutieren. Doch eines ist es allemal: Sachbeschädigung. Dies sehen die Macher des "idea Spektrums", einer Publikation der evangelischen Nachrichtenagentur "idea" mit Hauptsitz in Wetzlar, aber anders.

In einem Kommentar der am 10. Juni erschienenen Zeitschrift kritisiert idea-Redakteur Daniel Scholaster Siegelbachs Bürgermeister Tobias Haucap wegen dessen Aussagen zum Schriftzug im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Mai scharf. "Das ist kein Spaß, das ist Sachbeschädigung", sagte Haucap damals. "Wir als Gemeinde haben den Schriftzug nicht als Schmiererei bezeichnet." Und auch im Gemeinderat sprach der Bürgermeister in Bezug auf den Spruch nicht von einer Schmiererei.

Hintergrund > Das "idea-Spektrum" ist eine Publikation der evangelischen Nachrichtenagentur "idea" mit Sitz in Wetzlar, die von einem Verein getragen wird und sich vor allem durch Abonnements und Anzeigen im Wochenmagazin "idea-Spektrum" sowie im Internet finanziert. Die Agentur wurde 1970 von Repräsentanten aus Landes- und Freikirchen gegründet, die dem Pietismus beziehungsweise [+] Lesen Sie mehr > Das "idea-Spektrum" ist eine Publikation der evangelischen Nachrichtenagentur "idea" mit Sitz in Wetzlar, die von einem Verein getragen wird und sich vor allem durch Abonnements und Anzeigen im Wochenmagazin "idea-Spektrum" sowie im Internet finanziert. Die Agentur wurde 1970 von Repräsentanten aus Landes- und Freikirchen gegründet, die dem Pietismus beziehungsweise der evangelikalen Bewegung nahestehen. Gründer war der langjährige Direktor des Evangeliums-Rundfunks, der bis Juni 2017 Vorstandsvorsitzender und jetzt Ehrenvorsitzender von idea ist: Pastor Horst Marquardt. (fsd)

Für Scholaster sei es nachvollziehbar, dass es ein Bürgermeister nicht gerne sehe, wenn seine Straßen unerlaubt mit Schriftzügen versehen werden. Dennoch hätten die Aussagen Haucaps über die "zentrale Botschaft des christlichen Glaubens" gezeigt, wie weltlich im Gegensatz zu kirchlich man in weiten Teilen bereits eingestellt sei. Immerhin sei ein Bürgermeister für alle Bürger seiner Kommune verantwortlich, und so auch für die Christen.

Scholaster beschreibt die nach rechtlicher Grundlage definierbare Straftat in seinem Kommentar als "originelle Aktion, die übrigens auch in anderen Orten durchgeführt wurde". Gerade angesichts dessen, dass die christliche Gemeinde aufgrund von Corona kein Osterfest habe feiern können, diese Aktion derart herabzuwürdigen, sei geschmacklos, heißt es im idea-Magazin. Gegenüber der RNZ stellt Tobias Haucap daraufhin klar: "Es geht uns um die Tatsache an sich. Es ist keine Würdigung des Inhalts." Weiter wollte er sich dazu nicht äußern.

Auch der Fakt, dass Haucap und die Verwaltung mögliche Zeugen aufgerufen haben, sich zu melden, stört den idea-Redakteur. "Offenbar empfindet er es als Zumutung, ein christliches Bekenntnis weiterhin lesen zu müssen. Die Bevölkerung wird sogar dazu aufgerufen, die Urheber zu denunzieren." Darüber hinaus stellt Scholaster infrage, ob die Verwaltung "mit dem gleichen Eifer vorgehen würde, wenn es sich um eine von Muslimen angefertigte Aufschrift mit dem Titel ,Allahu akbar‘ (Gott ist groß) handeln würde".

Doch die Aufregung um die vermeintliche "Schmiererei" dürfte auch bald wieder verfliegen. Denn inzwischen wurde der Schriftzug "mit gemeinsamen Kräften", wie Haucap sagt, entfernt. In Folge der Berichterstattung in der RNZ Ende Mai hätten sich einige Leute aus dem Ort bei der Verwaltung und mit entsprechenden Reinigungsmitteln und ihrer Arbeitskraft ihre Hilfe angeboten. Somit bleibt der Verwaltung – wenn schon nicht der Ärger – zumindest der geschätzte Kostenaufwand von rund 4000 Euro erspart.