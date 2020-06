Siegelsbach. (jubu) Bei einem Unfall am Samstagvormittag an der Landkreisgrenze bei Siegelsbach ist eine dreiköpfige Familie verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 31-jährige Familienvater kurz vor 10 Uhr von Neckarmühlbach in Richtung Siegelsbach. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser schleuderte von der Fahrbahn und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Das Paar und ihr Säugling auf dem Rücksitz wurden allesamt verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Da der Rettungsleitstelle Heilbronn zunächst eine mehrere eingeklemmte Fahrzeuginsassen gemeldet wurden, rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Siegelsbach und Bad Rappenau an die Einsatzstelle - dies konnte sich zum Glück jedoch nicht bestätigen.

Die Wehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei der Arbeit, banden ausgelaufene Betriebsmittel, reinigten und sperrten die Durchfahrtsstraße bis gegen 11.30 Uhr. Am Audi entstand Totalschaden der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird.