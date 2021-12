Hand in Hand: Die Verwaltung um Bürgermeister Tobias Haucap (2. v. r.) und Hauptamtsleiterin Michaela Wittmann (3. v. l.) hat in Zusammenspiel mit dem DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und den Ärzten Dr. Mark Glasauer (2. v. l.) und Dr. Werner Dietrich (M.) eine Impfaktion im Bürgerzentrum organisiert. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. (fsd) Bereits zwei Stunden bevor sich am Donnerstag um 8 Uhr die Türen des Bürgerzentrums öffneten, bildete sich in der Ortsmitte der 1600-Einwohner-Gemeinde eine Menschenschlange. Die Verwaltung hatte in Zusammenarbeit mit Dr. Mark Glasauer aus Kirchhausen und dem ortsansässigen Hausarzt Dr. Werner Dietrich die erste Impfaktion in der Kommune auf die Beine gestellt. Und mit der Resonanz sind die Verantwortlichen nach vier Stunden Akkordarbeit zufrieden: Rund 170 Impfwillige holten sich in einer entspannten Atmosphäre im BÜZ den Piks gegen das Corona-Virus. Vor allem der Booster, also die Auffrischungsimpfung, war beliebt. Aber es gab auch vereinzelt noch Erst- und Zweitimpfungen.

"Wir wollten den Menschen noch in diesem Jahr ein Angebot machen", erklärt Bürgermeister Tobias Haucap bei einem Vor-Ort-Termin die Intention hinter der Aktion, für die er seinen Urlaub unterbrach. Der Rathauschef selbst ist bereits seit Monatsbeginn geboostert. "Der Bedarf ist da", weiß Haucap. Über eine Mitarbeiterin der Verwaltung, die hauptberuflich in der Praxis von Glasauer arbeitet, kam der Kontakt zustande. Im Zusammenspiel zwischen den Ärzten, dem Hauptamt sowie der Ortsgruppe des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Aktion binnen weniger Tage von der neuen Hauptamtsleiterin Michaela Wittmann, die seit dem 1. November im Dienst der Kommune ist, organisiert. "Man muss an dem Thema dran bleiben", sagt sie und betont, dass die Verwaltung nicht nur das Bürgerzentrum zur Verfügung stellte, sondern auch mehrere Mitarbeiter beispielsweise bei der Registrierung mithalfen.

Für Glasauer war es nicht die erste Aktion dieser Art. Bereits in Heilbronn, in Bad Wimpfen oder auch Anfang Dezember in Bad Rappenau-Bonfeld unterstützte er solche Impfangebote. Während es in der Stadt genügend Möglichkeiten gebe, müsse man dringend auch die Ortschaften miteinbeziehen. "Man muss auch in die Dörfer gehen. Am besten direkt vor die Haustür." Es sei wichtig, jetzt schnell voranzukommen. "Je mehr geimpft sind, desto besser ist das", betont Glasauer vor allem mit Blick auf die Omikron-Variante und ihre noch nicht absehbaren Auswirkungen.

Der Kirchhausener Arzt hat sich dem Kampf gegen das Virus verschrieben und hätte sich gewünscht, dass man die Hausärzte früher ebenfalls hätte impfen lassen. Auch weil er bei seinen Patienten sieht, was eine Infektion anrichten kann. Beispielsweise war einer seiner Patienten Koch, der wegen des Virus seinen Geruchssinn verloren hat und nun umschulen muss. "Aber hinterher ist man immer schlauer. Die Arztpraxen stellen jetzt ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis." Auch sei die Anzahl an Kindern mit suizidalen Tendenzen in psychiatrischer Behandlung gestiegen. "Ich hätte gern, dass es aufhört." Und der beste Weg dahin, sei die Impfung.

Auch für Dietrich sind Corona-Impfungen nichts Neues mehr. Zuletzt hatte er in seiner Praxis an bestimmten Tagen regelmäßige Impfaktionen angeboten und damit bereits vielen Siegelsbachern den begehrten Piks verabreicht. Daher war das Verhältnis zwischen Einheimischen und Auswärtigen am Donnerstags ausgeglichen, schätzt Haucap, der zugleich Dietrichs Bereitschaft zur Impfung lobt: "Es ist für eine kleine Gemeinde ganz wesentlich, wenn man einen Hausarzt am Ort hat. Wir sind sehr dankbar, dass er es macht. Er ist mit Tests und Impfungen wirklich hinterher."

Die Impfaktion im Bürgerzentrum soll nicht die letzte in Siegelsbach gewesen sein. Zwar wurde nun der zweite Impftag, der für den 13. Januar geplant war, abgesagt, jedoch wolle man den Bedarf weiter beobachten. Diesbezüglich stehe Haucap auch in Kontakt mit seinen Amtskollegen in Bad Rappenau und Kirchardt. So ist denkbar, dass immer abwechselnd alle paar Wochen eine entsprechende Aktion in den Kommunen auf die Beine gestellt wird.