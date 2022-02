Sinsheim. (tk) Das Rätsel ist gelöst: Die kleinen Holzteile, die bei der Krebsgrundsiedlung – am Rand der östlichen Gartenstadt zwischen dem "Orles"-Steinbruch, einem Pumphäuschen und der Anhöhe zur Mülldeponie – in einem Feld stecken, markieren unter anderem den Verlauf eines Kleintier-Schutzzauns. Die Abfallwirtschaftsbetriebe des Rhein-Neckar-Kreises, kurz AVR, bauen im Bereich des nahen Felds eine Behandlungsanlage für Sickerwasser.

So schildern es die Mitarbeiter von "Stahlhart Faunistik", einem technischen Büro, das Gemeinden und Unternehmen im Zuge von Bauvorhaben in Sachen Artenschutz und Ausgleichsmaßnahmen berät, Gutachten erstellt und sich um die technische Umsetzung kümmert. Jetzt wurde der Zaun installiert, mit viel menschlichem Kraftaufwand, schweren Bahnen aus schwarzem Gummi, Eisenstäben und einem kleinen Bagger. Die Installation soll verhindern, dass kleine Tiere – seien dies Erdkröten, Zauneidechsen, Molche oder Salamander – vom Uferbereich eines nahen Bächleins in die künftige Baustelle krabbeln. Die etwa 40 Zentimeter hohen Gummizäune sorgen dafür, dass die Wesen in ihrem natürlichen Lebensraum bleiben können.

Eine Sickerwasser-Filtrierung, so weit unterhalb der Deponie? Und mitten auf einer Wiese? Die Frage stellt sich für Laien. Tatsächlich sei die Fläche bereits seit 1993 für diesen Zweck ausgewiesen, schließlich werde die Deponie ja größer. Das Sickerwasser sei bislang auch schon über eine Leitung durch das Gebiet zur Sinsheimer Kläranlage geflossen, erläutert Wolfgang Wesch, Technischer Betriebsleiter der AVR-Abfallwirtschaft. Mit dem Wachsen der Deponie und im Zuge der Sanierung der Kläranlage durch die Stadtwerke baue man jetzt eine Vorstufe ein. "Die Halle war früher deutlich größer geplant", sagt Wesch, und so erfährt man, dass auf dem abgesteckten Feldstück neben der alten Pumpstation ein neues Bauwerk hochgezogen werden soll. Mit den Jahren habe sich dessen ursprünglich abgeschätzte Fläche allerdings deutlich verkleinert, etwa zehn auf zehn Meter wird die Einhausung der Station mit dem Aktivkohlefilter künftig messen, sagt Wesch. "Der Rest der Fläche wird wieder begrünt und bepflanzt."

Die Holzstückchen, die in der Wiese stecken, fallen auf. Das Gebiet am "Orles" wird von Spaziergängern sowie der Land- und Forstwirtschaft rege besucht. Auch das Team vom Artenschutz-Büro kennt das. Die Fragen reichten von neugierig bis gehässig: "Viele begrüßen, was wir tun. Manche halten uns für komplett bescheuert", sagt einer von ihnen. "Letztlich ist es Recht und Gesetz." Auch AVR-Techniker Wesch ist es wichtig, etwas für die Reptilien und Amphibien zu tun: "Macht man’s nicht, gibt’s irgendwann keine mehr."

Bis wann der Bau steht, ist noch nicht ganz klar: Die Baugenehmigung ist beantragt, dann muss das Projekt öffentlich ausgeschrieben werden. Frühestens im Spätsommer könne mit den Arbeiten begonnen werden.