Es war jede Menge los am Samstag und Sonntag beim 100 jährigen Bestehen der SG Waibstadt. Die Ehemaligen kickten beim Legendenspiel. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. "Los schieß doch!" tönt es vom Rand des gut besuchten Sportplatzes. Die Zuschauer fiebern mit beim Legendenspiel zum 100-jährigen Bestehen der SG Waibstadt. Man kennt sie, die Legenden, die Spieler, die früher in der Mannschaft gekickt haben. Die Zuschauer kommentieren das Geschehen auf dem Rasen fleißig. Da heißt es zum Beispiel: "Genauso ist der früher auch schon gerannt, immer mit Ellbogen raus" oder "Der Kurt war ein sehr guter Fußballer."

Währenddessen geben die Herren auf dem Platz alles, sprinten hinter dem Ball her und lassen keinen Zweikampf aus. Dass hier Mannschaftskamerad gegen Mannschaftskamerad spielt, tut dem Einsatzwillen keinen Abbruch. "Es ist wirklich schön, das sie das Fußballspielen nicht allzu sehr verlernt haben", sagt Doris Himmelmann. Ihr Bruder habe früher auch Fußball gespielt. Daher kennt sie die Herren auf dem Spielfeld zu 99 Prozent.

Sportmoderator Ulli Potofski und der ehemalige Fußballspieler und Trainer Jupp Tenhagen waren zu Gast. Foto: Anjoulih Pawelka

Zwei Mal haben die Spieler zusammen trainiert, bevor sie nun gemeinsam auf dem Rasen stehen, sagt Hermann Neureither, der selbst eine Legende ist. Der 80-Jährige hat früher die Jugendmannschaft der SG trainiert, genauso wie namhafte Bundesligaspieler.

Wenn er vom Fußball erzählt, strahlt sein Gesicht, und er kommt ein wenig ins Schwärmen. Die Spielweise der Männer habe sich nicht verändert. Sie könnten nur "nicht mehr so arg auf Tempo gehen", erzählt Neureither und ruft zwischendurch den Spielern Tipps zu.

Nach zwei Mal 30 Minuten Spiel ist das Spektakel vorbei. Die Herren in den weißen Trikots haben gegen ihre Kameraden in Schwarz 4:1 gewonnen. "Ich habe schon früher gerne Fußball gespielt. Mir hat es gut gefallen, und von der Kondition her ist es auch gegangen", erzählt Karl Mößner, der mit seinen 73 Jahren der älteste Spieler auf dem Platz war, und Hubert Hennch fügt hinzu: "Das hat uns alle zusammengeführt".

Ein ganzes Wochenende hat die SG ihren Geburtstag gefeiert. Dabei gab es weit mehr als nur dieses Legendenspiel. Neben weiteren Aktivitäten auf dem Rasen hatte der SFZ seinen Auftritt im Festzelt, bevor DJ Andi bis in den Morgen den Besuchern einheizte, die dann gleich zum Weißwurstfrühstück bleiben konnten.

Es gab Ehrungen und Geldgeschenke zum hundertjährige Bestehen des Vereins. Foto: Anjoulih Pawelka

Am Sonntagmittag erzählte Sportmoderator Ulli Potofski dann witzige Anekdoten aus seinem Leben und über Weltstars, die er kennt. Potofski stellt aber auch seine Kinderbücher vor und interviewt Jupp Tenhagen, der am Sonntag ebenfalls bei den Waibstadtern eingeladen war. Dass die beiden Ehrengäste die SG besuchten, hat Ulfert Hagemeier organisiert. Der Schalke- und Magdeburgfan kennt Potofski durch seine vielen Reisen. Da Hagemeier auch im Organisationsteam des SG Jubiläums war, habe er Potofski gefragt, ob er nicht einmal vorbeikommen könne.

"Es ist noch schöner geworden, als wir gedacht haben", schwärmt Markus Stumpf, Vorsitzender der SG, über die Jubiläumsfeier. "Das ist eine Herkulesaufgabe, so ein Fest zu bewältigen", meint Stumpf und ist froh über die vielen freiwilligen Helfer. Der Höhepunkt sei das Legendenspiel gewesen. "Das Ding ist immer größer geworden", sagt er, und erzählt, dass einige der Herren auch noch spontan vorbeigekommen seien und nach einem Trikot gefragt hätten. Nicht die einzige Sache, über die sich Stumpf und das Team der SG freuen konnten. Auch die Sportplatzeinweihung war für den Fußballverein äußerst erfreulich, konnte Stumpf doch viele Umschläge mit Geschenken in Geldform annehmen. Das größte Geschenk kam jedoch von der Ditmar-Hopp-Stiftung. Stumpf konnte einen Scheck über 110.000 Euro entgegennehmen. Geld, dass die Fußballfreunde in den neuen Rasen investieren.