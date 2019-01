Eppingen. (fsd) Hitzefrei kennen wohl die meisten Schüler in Deutschland, kältefrei ohne Schnee und Frost hingegen kommt da schon etwas seltener bis gar nicht vor. Wie momentan an der Selma-Rosenfeld-Realschule. Überraschend verlängern sich für die Jugendlichen die Weihnachtsferien. Grund dafür ist die abermals defekte Heizung.

"Der Hauptheizstrang ist ausgefallen. Er ist korrodiert und hat Wasser verloren", erklärte Baubürgermeister Peter Thalmann. Während des Jahreswechsels habe der Hausmeister bei einer Routinekontrolle einen Druckabfall in einem der vier Heizkreise festgestellt. Schnell hatte man laut Thalmann den Boden geöffnet und das Leck gefunden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Heizung der Selma-Rosenfeld-Realschule defekt ist. Bereits vor einem Jahr musste der Unterricht aufgrund eines Schadens im gleichen Heizungsstrang teilweise ausfallen. Der Gemeinderat hatte daraufhin 70.000 Euro für die Sanierung der Heizung abgesegnet. Geplant sollten die Arbeiten erst in den Sommerferien erfolgen, da der Aufwand relativ hoch sei. Da bei einem Testlauf am Dienstag der Hauptstrang aber trotz eines provisorischen Flickens erneut den Druck nicht halten konnte, müssen die Verantwortlichen früher reagieren als erwartet. "Uns hat die Realität eingeholt. Wir müssen in den nächsten drei Wochen sanieren. Das ist die zweitbeste Lösung", bedauerte Thalmann im Gespräch mit der RNZ. Der Hauptstrang sei nach wie vor porös und man könne auch "keine Gewähr dafür geben, dass die Heizung in diesem Winter noch einmal versagt".

Damit in der Schule nicht der komplette Unterricht ausfällt, müssen Rektorin Silke Döll und ihr Kollegium seit Montag improvisieren. Hilfe bekommen sie hierbei auch von den umliegenden Campusschulen, bei denen einzelne Klassen einen vorübergehenden Unterschlupf finden. Am Montag konnten die Stufen fünf und zehn wie geplant unterrichtet werden, denn im Neubau und im Verwaltungsgebäude funktioniert die Heizung nach Plan. Die Schüler der neunten Klassen durften sich derweil über eine unverhoffte Verlängerung der Winterferien freuen.

In der laufenden Woche bleibt täglich im Wechsel eine andere Klassenstufe zu Hause. "Wir haben nun ein anderes Programm als geplant", konstatierte die Rektorin. Für die Klassenstufen sieben und acht beispielsweise gab es am Dienstag ein vorgezogenes Sportturnier, das heute für die Schüler der Stufen fünf und sechs auf dem Programm steht.

Ab Montag soll der Schulbetrieb, wenngleich mit einer unvorhergesehenen Baustelle, wieder normal aufgenommen werden. "Wir behelfen uns über die drei Wochen mit Ölradiatoren", erklärte Thalmann.

Imponiert hat der Schulleiterin aber der Zusammenhalt aller Beteiligten. "Die Lehrer stehen schön zusammen, und auch die Campusschulen und die Stadt unterstützen uns, wo sie können."