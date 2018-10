Kürnbach. (db) Das 52 Jahre alte Schulgebäude, in dem Grundschule und Dorfbergkindergarten untergebracht sind, soll saniert und erweitert werden. Dazu gab der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung einstimmig grünes Licht. Zuvor stellte Architekt Manual Müller aus Eppingen-Mühlbach verschiedene Planungsvorschläge vor und erläuterte dazu die jeweils anfallenden Sanierungs- und Ausbaukosten im Detail.

Der Löwenanteil der Kosten entfällt auf die Renovierung der Klassenzimmer und die Erneuerung der Gebäudeinfrastruktur. Alle Wasserleitungen sowie die Fenster und Türen müssen ausgetauscht werden. Die Klassenräume erhalten eine abgehängte und schallschluckende Akustikdecke. Zudem werden beide Flure mit Einbauschränken bestückt. Die Kosten belaufen sich auf 823.000 Euro.

Die Ausbauvariante 1 sieht die Erweiterung der Mensa in Richtung Pausenhof vor. Zudem muss die WC-Anlage erneuert werden. Der Toilettentrakt grenzt dabei nach wie vor direkt an die Mensa. Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 300.000 Euro beziffert. Als Alternative schlug Müller unter der Variante 2 vor, die Toilettenanlage in einem baulich abgesetzten Neubau unterzubringen. Der Kellerbereich im Untergeschoss könnte als Stuhllager genutzt werden. Die Kosten für einen solchen Anbau veranschlagte er auf 440.000 Euro, was die Gesamtinvestition auf knapp 1,6 Millionen Euro erhöhen würde.

Die Toilettenanlage wäre hier durch einen Gang von der Mensa getrennt, würde aber nicht wesentlich größer ausfallen. Diese Variante fand in der Diskussion des Ratsgremiums keinen Anklang, aufgrund der Haushaltslage sei sie nicht zu finanzieren. Zudem besteht noch ein Raumproblem, da das Lehrerzimmer und das Rektorat dem Kindergarten im Erdgeschoss Platz machen müssen und auf die Etage der Klassenräume umziehen.

Dazu stellte der Architekt die Planvariante 3 vor. Der Flur über dem Haupteingang erhält eine Erweiterung nach außen. Damit wäre Platz für die erforderlichen Räume geschaffen und der Eingangsbereich großzügig überdacht. Die Kalkulation beläuft sich hierfür auf rund 300.000 Euro, so dass sich die Gesamtkosten für die Sanierung der Klassenräume, die Erweiterung der Mensa und Variante 3 mit den neuen Lehrerräumen auf gut 1,43 Millionen Euro summieren. Nicht enthalten ist in diesem Betrag die Umgestaltung des Außenbereiches der Schule einschließlich Treppe und Feuerwehrzufahrt. Diese Kosten können noch nicht genau beziffert werden, da noch Klärungsbedarf wegen des Zugangsweges zum Haupteingang besteht.

Unterm Strich bewegt sich das gesamte Kostenvolumen des Planungsobjektes vermutlich um 1,5 Millionen Euro. Sven Sattler wollte die Kosten bei maximal 1,45 Millionen Euro gedeckelt wissen und regte an, nach Einsparpotenzialen zu suchen. Das fand die geschlossene Zustimmung des Gremiums, das den Architekten verpflichtete, die Detailplanung in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat zu erstellen. Das Gesamtvorhaben werde mit 397.000 Euro nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz in Maximalhöhe bezuschusst. Verbunden ist damit die Auflage, bis Mitte Juni 2019 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte Bürgermeister Armin Ebhart über den Abrechnungsstand bei der Baumaßnahme zur Einrichtung einer zweiten Kleinkindgruppe für den Dorfbergkindergarten. Hier wurden bereits Aufträge in Höhe von 200.000 Euro für den Umbau im Schulgebäude vergeben. Die Schlussrechnung weist jedoch einen um 12.000 Euro höheren Betrag aus. Die Diskrepanz wird noch geklärt. Des Weiteren beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Katzenhecke V" zur Genehmigung beim Landratsamt einzureichen und billigte den Verkauf von zwei Gemeindegrundstücken.