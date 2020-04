Kontakt und Unterricht über den Monitor: Daniela Zöge, Rektorin der Burgdorfschule in Neidenstein, sendet ihren Grundschülern einen Link für Videos, in denen sie Mathematik-Aufgaben erklärt. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Kraichgau. Wie funktioniert Schule während der Corona-Pandemie? Seit über drei Wochen lernen Schülerinnen und Schüler zu Hause. Gerade die älteren Jahrgänge nutzen dabei die Digitalisierung, während an den Grundschulen der Kontakt zwar oft über E-Mail bestehen bleibt, aber die Lernmaterialien noch aus Papier bestehen. Die RNZ hat sich umgehört und festgestellt, dass "Schule daheim" sehr unterschiedlich ausfällt: von digitaler Lehrer-Schüler-Vernetzung, virtuellem Klassenzimmer, selbst gedrehten Lernvideos bis zur Verteilung von Arbeitsblättern. Einige Eltern und Schüler beklagen die Menge der Aufgaben, andere fordern munter mehr Lernmaterialien an.

Ein Problem: eine durchgängig digitale Ausrüstung an den Schulen oder zu Hause und zu wenige Breitbandanschlüsse. Vorgesorgt hat das Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim, wo die schuleigene "IServ"-Plattform gerade ihre Feuerprobe besteht. "Seit gut einem Jahr ist sie bei uns im Einsatz und bewährt sich aktuell", erzählt Axinja Roß, Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Das pädagogische Netzwerk biete zahlreiche Möglichkeiten für Pädagogen und Schüler. Kurse und Klassen haben eigene Chatrooms, jeder eine schuleigene E-Mail-Adresse, Wochenpläne und Aufgaben können geplant und gestellt, Datenbanken durchsucht oder Textdokumente erstellt werden. "Auch die Rückmeldungen sind positiv", weiß Axinja Roß zu berichten. Sie habe auch beim "Stöbern im Netz" eine Menge neuer Impulse bekommen. "Ein Lern-Quiz oder kleine Videos lassen sich prima einbinden und sorgen für Abwechslung." Im engen Austausch über ihre Erfahrungen als "Homeoffice-Lehrerin" sei sie mit ihrem Mann Johannes, der am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium (ASG) in Neckarbischofsheim unterrichtet.

"Wir hatten zu Beginn etwas Probleme mit unserer Lernplattform ,moodle‘, aber es läuft nun stabil", sagt Johannes Roß. Eigentlich sei er der klassische Lehrertyp, der gerade das persönliche Miteinander bevorzuge. "Aber auch ich sehe die digitalen Elemente als Bereicherung, gerade in der aktuellen Krise."

Dass ihr Sohn Robert, Erstklässler der Grundschule in Helmstadt-Bargen, aktuell gut mit der Situation zurechtkommt, wissen Axinja und Johannes Roß zu schätzen. Sie wissen aber auch, dass es in anderen Familien ganz anders aussieht. "Die Sorgen und Nöte der Eltern in dieser Zeit, dazu vielleicht mehrere Kinder, die unterrichtet werden müssen oder einfach das Fehlen von Tablets oder PC, das sollten wir alle nicht vergessen." Auch sie machen sich Gedanken "um den einen oder anderen Schüler" und wünschen sich, dass der Erwartungsdruck nicht zu hoch sein wird. Ob die Corona-Krise die Bildungsschere noch stärker spreizen wird als ohnehin schon, könnten sie aber nicht beurteilen.

Rektorin Daniela Zöge von der Burgdorfschule in Neidenstein berichtet von Lernplänen für Deutsch und Mathematik, die man rechtzeitig an die Grundschüler verteilt und teilweise nach Niveau individualisiert habe. "Dank eines tollen Kollegiums und den Eltern, die diese besondere Situation mittragen, kann das alles so gut funktionieren", sagt sie. Die Lehrerinnen besitzen schuleigene "iPads", auch wenn viele Aufgaben auf Papier gedruckt werden. "Manche Schüler bekommen dann auf Anfrage auch noch zusätzliche Links oder Aufgaben per E-Mail zugesandt." Und wer keinen Drucker hat, der bekommt auch schon mal etwas in den Briefkasten geworfen. Lernstoff per Lieferservice sozusagen. Zöge filmt sich auch selbst bei Erklär-Videos und schickt ihren Schülern anschließend einen Link zum Online-Video. "Es gibt aber auch hier nicht die eine Lösung", sagt Zöge, die weder Eltern noch Schüler überfordern möchte.

Auch an der Grafeneck-Gemeinschaftsschule in Helmstadt-Bargen heiße das Motto "Keine Überforderung der Eltern", erzählt Konrektorin Christine Vogel. "Wir sollten da sehr gut achtgeben." In der Grundschule habe man Lernpakete geschnürt, um das bisherige Basiswissen zu sichern. "Wir nutzen Online-Plattformen der Schulbuchverlage." Allerdings sei es bei Grundschülern meist nicht möglich, dass sie sich selbst korrigierten. "Da müssen die Eltern drüber gucken."

Petra A. (Name geändert) aus Sinsheim komme gar nicht mit den Aufgaben per E-Mail nach. "Die Menge ist enorm. Die kann meine Tochter gar nicht alleine bewältigen", erzählt sie. Als Alleinerziehende habe sie aktuell aufgrund des möglichen Jobverlusts mit finanziellen Sorgen zu kämpfen und "muss nun auch noch Ersatzlehrerin" sein. "Ich versuche es dennoch, so gut wie es geht, aber ich stoße schnell an meine Grenzen."

Tobias Kreß aus Neidenstein merkt nach den drei Wochen allmählich, dass seinen zwei Kindern die Grundschule als "strukturierter Ruhepol" fehlt. "Die soziale Komponente, für die die Schule steht und die enorm Gewicht hat, fällt total weg", bedauert er. Toll finden es seine Kinder aber, wenn sie ihre Lehrerin auf dem Monitor sehen. "Aber langfristig ist das natürlich nichts", sagt Kreß.

Eine Prognose, wann die Schulen wieder öffnen, wagt keiner der Befragten. Vielen ist aber klar, dass mit der Dauer auch die Probleme und der Druck in den Familien wachsen werden. Und eine Erkenntnis zeigt sich schon jetzt: Erziehung, Wissensvermittlung, soziale Fürsorge oder aufeinander Achtgeben kann nun mal nicht vollständig digital abgebildet werden. Schulen und Lehrer werden in der aktuellen Krise wohl stark vermisst.