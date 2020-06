Von Angela Portner

Eppingen. Aufgeregt? "Nööö", sagt Carolina und schüttelt lässig ihre blonde Mähne. Die Siebenjährige freut sich total auf die Schule, auf die Freunde und ihre Lehrer. Letztere freuen sich zwar auch auf die Kinder, sehen dem Schulbeginn vor dem Hintergrund einer Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus aber mit gemischten Gefühlen entgegen. "Der Unterricht zu Hause hat ganz gut funktioniert", erklärt dagegen Lydia Zellner. Sie ist Mutter zweier schulpflichtiger Kinder und musste sich in dieser Zeit von der Arbeit freistellen lassen. Jetzt ist sie froh, dass seit Montag wieder mehr Normalität zu Hause einkehrt.

Normal indes scheint es in der Hellbergschule zumindest am ersten Tag noch nicht zuzugehen. Viele Kinder kommen mit Maske in die Schule. "Mich stört das nicht", sagt Carolina. Auch Jeman findet es "in Ordnung". Im Unterricht braucht er sie ja nicht zu tragen. Das Kultusministerium hat das entschieden.

Auch mit dem Abstand muss man es jetzt nicht mehr so genau nehmen. Auf Händehygiene achtet man dagegen überall sehr. Gleich am Eingang stehen die Desinfektionsspender, und kaum ein Kind muss man ermahnen, seine Hände drunter zu halten. Trotzdem steht vor den Zugängen zu den Klassenzimmern eine Aufsichtsperson und passt auf, dass das in der Aufregung nicht vergessen wird.

Draußen warten die Klassenlehrer und nehmen ihre Kinder in Empfang. In der "Fuchsklasse" von Betül Sener-Ünlü sind es 28. Wie sonst auch. Im Zimmer hat sie die Stühle etwas weiter auseinander gestellt, aber mehr geht nicht: "Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei schon", bekennt sie.

Viele Konferenzen habe es im Vorfeld gegeben, erklärt Günter Schimek, der Geschäftsführende Leiter der Eppinger Schulen. Gemeinsam habe man an Konzepten getüftelt. Hygienerichtlinien, Bewegungspausen während des Unterrichts, unterschiedliche Ankommens- und Pausenzeiten, Einbahnstraßenregelung, Umverteilung von Klassenräumen und Stundenpläne standen auf dem Programm. "Wir haben so viel wie möglich reingepackt", sagt Schimek. Auch weil einige Lehrkräfte ausfallen, da sie zu Risikogruppen gehören, wird der Unterricht vorerst nur noch zwischen 7.45 und 13 Uhr stattfinden. An der Kraichgauschule sei das schon wegen der Schülerbeförderung gar nicht anders zu machen.

Nicht in jeder Familie lief der heimische Unterricht ohne Probleme. Vieles muss nachgeholt werden. Lehrkräfte der Hellbergschule vermuten, dass durch die jetzige Teilbeschulung zehn zusätzliche Schultage nötig werden, um den vorgesehenen Lernstoff zu schaffen. "Wir fühlen uns wie Versuchskaninchen", sagt die kommissarische Schulleiterin Ulrike Speck, und auch Schimek sieht die Entscheidung des Kultusministeriums kritisch.

Dazu kommt, dass sich Empfehlungen, Vorschriften und Einschätzungen ständig ändern. Manche Lehrkraft frage sich, ob die Aussage der Heidelberger Studie, dass Kinder selten Überträger des Virus sind, morgen wissenschaftlich noch haltbar ist. Erst gestern musste ein Gymnasium in der Nachbarstadt Bretten wegen Coronafällen geschlossen werden.

Schimek lobt die gute Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften. Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass sich die meisten Kinder an die Regeln halten. So lange nichts schief geht, werden es die Schwestern Adesa und Rajana sowie Carolina und Jeman genießen, nicht mehr allein zu Hause lernen zu müssen und endlich wieder ihre Freunde zu sehen. Speck weiß von ihren Lehrerkollegen, dass sich alle nach "einem ganz normalen Schulalltag mit lernenden und lachenden Kindern" sehnen.