Von Roland Wolf

Eschelbronn. 520 Verträge werden bis zum 31. März benötigt, dann kann das Schreinerdorf flächendeckend mit Glasfaser und damit schnellem Internet ausgestattet werden. Und dabei fallen für Gemeinde, Gewerbe, Vereine und Bürger keine Anschlusskosten an. So beschreibt es Wolfgang Ruh, Vertriebschef von BBV Deutschland, als er zusammen mit Bürgermeister Marco Siesing auf einer Informationsveranstaltung die Vorvermarktung für das Projekt einläutete.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit für eine Zusammenarbeit mit der Firma entschieden, die ausschließlich auf Glasfaserbasis Breitbandanschlüsse für Privat- und Firmenkunden herstellt. Das Unternehmen ist untergliedert in mehrere Regionalgesellschaften, wobei die BBV Rhein-Neckar in der Region agiert. "Um in der Nähe der Bürger zu sein", wie Wolfgang Ruh erklärt. Die für den Auf- und Ausbau benötigten Mittel finanziert das Unternehmen ausschließlich mit Partnern aus der Privatwirtschaft ohne staatliche Fördergelder.

Das angebotene Paket umfasst Internet ab 100 Mbit/s aufwärts, TV und Telefonie. Mit moderner Verlegetechnik wird das Glasfaser bis zum Haus gelegt. FTTH, "Fiber to the Home" ist das Schlagwort schlechthin. Damit der Ausbau wirtschaftlich realisiert werden kann, sind die angestrebten 520 Verträge die Messlatte für den weiteren Verlauf des Projekts. Sobald dieses Ziel erreicht ist, beginnen die konkreten Planungen für den Netzausbau, nicht nur in einzelnen Straßenzügen, sondern komplett in der gesamten Gemeinde, betont der Vertriebschef.

Wer sich nun bis zum 31. März für einen BBV-Glasfaseranschluss entscheidet, erhält einen Preisnachlass in Höhe von 900 Euro auf die gesamten Anschlusskosten. Bei Freischaltung des Anschlusses fallen dann 100 Euro Aktivierungskosten an. Wird der Vertrag mit BBV abgeschlossen, ist der Kunde zwei Jahre lang an den Vertrag gebunden.

Dann fallen monatliche Kosten in Höhe von 55 Euro an: 40 Euro für Internet, zehn Euro für TV und fünf Euro für die Telefonie. "Alles aus einer Hand, flexibel und maßgeschneidert" nennt Ruh das Angebot. Allerdings: Es ist auch ein ambitioniertes Ziel, das erreicht werden will. Nur wenn Gemeinde, Gewerbe, Vereine und eine breite Öffentlichkeit dahinterstehen und an einem Strang ziehen, könne dies gelingen. Dazu forderte auch Bürgermeister Marco Siesing die Bevölkerung auf.

Der Ausbau eines zukunftsgerechten Glasfasernetzes sei eine der wichtigsten Aufgaben für die Kommunen und eine entscheidende Voraussetzung für deren Wettbewerbsfähigkeit. Der finanzielle Gesichtspunkt und der zügige zeitliche Ablauf der Maßnahme - das seien die Vorteile, die sich nun für die Gemeinde ergeben. Siesing warb ausdrücklich dafür: Jeder solle für sich die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses prüfen und "den entscheidenden Schritt in die digitale Zukunft mitgehen".

"Wir sind gekommen, um zu bleiben, und nicht, um zu gehen" erklärt Wolfgang Ruh und bekräftigt damit den Willen seines Unternehmens für ein langfristiges Engagement in der Region. Anlaufstellen für Bürger sind der BBV-Shop in Meckesheim, Friedrichstraße 27, Telefon 0 62 26 / 5 57 95 09, oder das BBV-Mobil, das zwei Mal wöchentlich vor dem Eschelbronner Rathaus stehen wird. Die Termine werden bekannt gegeben.