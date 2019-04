Waibstadt-Daisbach. (cla) Dieser Tag dürfte in die Geschichte Daisbachs eingehen: Der Spatenstich vor dem SV-Clubhaus läutete offiziell den Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes der BBV Rhein-Neckar ein und öffnet den ansässigen Privathaushalten und Gewerbetreibenden das "Tor in die digitale Zukunft". Das Unternehmen investiert in Daisbach nach eigenen Angaben rund eine Million Euro. Der Ausbau soll, je nach Witterungsbedingungen, voraussichtlich bis Oktober dauern. Die Kosten für die Maßnahme werden vollständig von der BBV und ihren Partnern aufgebracht.

"Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass Daisbach ordentlich versorgt wird und sind froh, dass die BBV so schnell mit dem Ausbau beginnt", dankte Bürgermeister Joachim Locher dem Unternehmen. "Damit überholt das kleine Daisbach viele Großstädte in Deutschland, was die moderne Glasfaseranbindung betrifft. Nachdem zwischenzeitlich auch die Baugenehmigung für den Handymast vorliegt, wird Daisbach in Kürze das digital besterschlossenste Dorf im Rhein-Neckar-Kreis und vermutlich im ganzen Südwesten sein", sagte Locher.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Daisbach. Nachdem sich die Bürger so eindrucksvoll für die Glasfaser entschieden haben, geht endlich der lang ersehnte Ausbau los. Wir danken dem Unternehmen und allen, die uns bis hierher so engagiert begleitet und unterstützt haben. Daisbach steht nun vor dem Tor zur großen digitalen Welt und wird nicht mehr lange nur Zuschauer sein. Ich denke, dies ist für uns alle ein besonders glücklicher Tag und ein Grund zum Feiern", betonte Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner.

"Die Glasfaser ist quasi schon in den Genen der Daisbacher verankert. An keinem anderen Ort in unserem gesamten Ausbaucluster war die Zustimmung so hoch. So haben sich bei der Vorvermarktung über 90 Prozent der Haushalte und Gewerbetreibenden vor Ort für eine schnelle Auffahrt auf die weltweite Datenautobahn mit dieser Zukunftstechnologie entschieden. Die Zielvorgabe von 220 Verträgen wurde mit 338 klar übertroffen. Für dieses Vertrauen in die Zukunftstechnologie möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei allen bedanken. Auch wir freuen uns, dass es endlich nach den langen Planungen losgehen kann", sagte Robert Link, Regionalleiter der BBV Rhein-Neckar.

Auf dem Vorplatz des SV-Clubhauses fand nur ein symbolischer Spatenstich statt, weil dort die Infrastruktur für das angekündigte Fest ideal war. Es hatten sich viele Einwohner eingefunden, die mit ihrer Präsenz das große Interesse am Ausbau zum Ausdruck brachten und die Einladung der BBV zu einem Imbiss gerne annahmen.

Tatsächlich haben die Bauarbeiten im Dorf an anderer Stelle bereits begonnen: Am höchsten Punkt des Ortes, in der Nelkenstraße, startete der Ausbau und wird nun in der Tulpenstraße fortgesetzt.