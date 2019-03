Behutsam unternimmt SAP-Mitarbeiter Bengt Mertens mit den Schülern der Schlosswiesenschule die ersten Gehversuche in der "digitalen Welt". So lernten die Kinder, wie beispielsweise eine kleine Lampe zum Blinken gebracht werden kann. Foto: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Er ist Mitarbeiter des Walldorfer Software-Riesen SAP und nennt sich "Chief Development Architect". Mit Bengt Mertens holte sich die vierte Klasse der Schlosswiesenschule einen hochkarätigen Fachmann zum Thema "Erwerb digitaler Kompetenz" ins Klassenzimmer. An zwei Vormittagen wurde ausführlich ein komplexes Gebiet beackert, "das aber so wichtig ist, um sich selbstbewusst und selbstbestimmt in einer zunehmend digitalen Gesellschaft und Berufswelt bewegen zu können", sagt der Angestellte der SAP.

Auffallend neugierig und nur wenig voreingenommen gegenüber dieses Themas zeigten sich die Schüler, und neben der Klassenlehrerin Carolin Fischer gesellte sich auch Alt-Rektor Ludwig Braun, der im Ruhestand noch immer die Schul-Homepage betreut, zu der Runde. Besonders wichtig war für Bengt Mertens, den Schülern den Einstieg in die Thematik auf einem altersgerechten Anforderungsniveau und unbedingt ohne Frusterlebnis zu ermöglichen. Er weiß, dass Kindern schon im Grundschulalter vermittelt werden kann, dass die Steuerung von Rechnern eigentlich sehr einfach ist, und dass man keine Scheu davor haben muss, wenn dies auf spielerische Weise geschieht.

Mit Hilfe des "Calliope mini" wurden auf spielerische Weise verschiedene Programmierübungen durchgeführt. Foto: Roland Wolf

Ausgangspunkt seiner Erläuterungen war der "elektrische Strom", der Licht und Wärme erzeugt, der Maschinen bewegt und der Ton und Bild überträgt. Aber was ist das eigentlich, das man nicht sieht, fühlt oder riecht? Hier kommt das Atom ins Spiel, das kleinste aller Teilchen, aus dem Pflanzen, Tiere, Menschen, Erde, Luft und Sonne und noch vieles mehr bestehen. Beim Begriff "Atom" wurden die Schüler hellhörig und schnell wurde mit den Fingern geschnippt und der Experte mit Fragen bombardiert: "Wie funktioniert ein Atomkraftwerk oder eine Atombombe?", wollten die Kinder wissen, und auch Namen wie Hiroshima, Tschernobyl oder Fukushima, die in diesem Zusammenhang traurige Berühmtheit erlangten, waren den jungen Menschen durchaus geläufig.

Wie in einem einfachen Stromkreis ein Glühbirnchen zum Leuchten gebracht werden kann, war ein Ansatzpunkt im Lernstoff, mit dem zum "Coden" oder Programmieren, übergeleitet wurde. Programmieren bedeute nichts anderes, als einem Computer Befehle zu erteilen, damit er das mache, was man von ihm erwarte.

Um den Viertklässlern die Vorgänge zu erklären, hatte Bengt Mertens den Einplatinenrechner "Calliope mini" mitgebracht, mit dem über eine leicht verständliche und kindgerechte Oberfläche programmiert werden kann. Er erklärte, dass jedes Programm auf einem Computer nach dem gleichen Prinzip, dem "EVA-Prinzip", nämlich Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, aufgebaut ist.

Mit dem Calliope mini, der mit Bildschirm, Tasten, Mikrofon, Sensoren und Prozessoren ausgestattet ist, wurde ein erstes Programm zusammengestellt, das beispielsweise ein kleines Glühbirnchen automatisch zum Blinken bringt. Außerdem lernten die Kinder, was Wiederholungsanweisungen, auch "Schleifen" genannt, sind. Diese machten ein Programm übersichtlicher und sorgten für weniger Schreibarbeit. So wurden mit dem kleinen Gerät unterschiedliche Übungen durchgeführt, etwa zur Leitfähigkeit unterschiedlicher Materialien oder zur Berechnung einer Flüssigkeitsanzeige.

Der Mini-Rechner wurde speziell für den Einsatz an Schulen ab der dritten Klasse entwickelt, und man kann ihn auch mit anderen technischen Unterrichtsthemen kombinieren. Nachdem die Schüler in Zweier-Teams mit 7 dieser Rechner experimentieren durften, überließ Mertens sie der Schule als Spende.

Carolin Fischer und ihre Schüler bedankten sich für diese Geschenke und den "spannenden und lehrreichen" Unterricht bei Bengt Martens mit einer Flasche Wein und Pralinen.