Eppingen. (wok) Bei allem, was die Politik in der Corona-Krise derzeit richtig macht, gibt es teils auch heftige Kritik an bestimmten Maßnahmen. So zeigte sich jetzt Stefan Geiger, in der dritten Generation Chef des Schuh- und Sporthauses Geiger mit angeschlossener Orthopädieschuhmacher-Werkstatt in der Bahnhofspassage, verärgert über die seiner Meinung nach "deutliche Bevorzugung der Supermärkte in der Stadt". Dort dürften Schuhe, Bekleidung, Elektroartikel, Töpfe, Pfannen, Geschirr und vieles mehr verkauft werden, während den Fachgeschäften in diesen Bereichen der Verkauf gar nicht oder nur sehr eingeschränkt ermöglicht werde. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Einzelhändler", sagt Geiger.

Herr Geiger, Ihr Geschäft ist geöffnet, obwohl Sie als Einzelhändler im Schuh- und Sportbereich doch geschlossen haben müssten. Wie ist das möglich?

Als Meisterwerkstatt für orthopädische Schuhe stehen wir auf der sogenannten Grünen Liste der Betriebe, die Heil- und Hilfsmittel erbringen und zur Verfügung stellen. Daher dürfen wir unser Geschäft öffnen. Natürlich unter den geltenden Regeln wie vor allem Abstände einzuhalten. Den Verkaufsbereich für die sonstigen Schuhe und Sportartikel müssen wir aber sichtbar davon abtrennen. Das unterliegt den Richtlinien für die Kontaktsperre.

Wurde die Einhaltung der Regeln bei Ihnen auch schon kontrolliert?

Ja klar. In Eppingen ist man da sehr konsequent. Insgesamt schon zwei Mal waren Polizei und städtischer Ordnungsdienst bei uns und haben die vorgeschriebenen Maßnahmen überprüft.

Sie sind sehr verärgert. Nicht über die Corona-Regeln als solche, sondern wegen der offenbar unterschiedlichen Anwendung. Was genau stört Sie daran?

Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich die Regeln der Politik zur Corona-Krise gutheiße und sehr damit einverstanden bin, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und die Ausbreitung der Epidemie einzugrenzen. Es muss aber gerecht zugehen. So kann es einfach nicht sein, dass die Supermärkte in unserer Stadt mehr als nur Lebensmittel verkaufen dürfen. Kleidung, Schuhe, Sportsachen, Elektroartikel und ganz allgemein Haushaltsgerätschaften werden da wie selbstverständlich angeboten und verkauft, während die Fachgeschäfte in diesen Bereichen schließen müssen oder zumindest starke Einschränkungen in Kauf zu nehmen haben. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Einzelhändler.

Und noch etwas anderes an dieser Praxis regt Sie auf?

Natürlich. In den Supermärkten sind vor allem zu Stoßzeiten unendlich viele Kunden unterwegs – nicht zuletzt, weil dort eben alles gekauft werden darf. Da sind zum Beispiel die Abstandsregeln nie und nimmer korrekt einzuhalten. In Einzelhandelsgeschäften wäre dies viel besser zu realisieren und zu überwachen. Der Fachhandel kämpft auch in normalen Zeiten schon gegen das allumfassende Angebot der Supermärkte, und jetzt werden diese in der Krise auch noch bevorteilt. Das bedroht viele Einzelhändler in ihrer Existenz, quasi gesetzlich verordnet. Das darf nicht sein.

Was gedenken Sie dagegen zu tun?

Zunächst habe ich mich an den Einzelhandelsverband gewandt. Dort meint man, nichts dagegen tun zu können. Auch OB Klaus Holaschke habe ich vor kurzem angeschrieben. Er engagiert sich sehr auch für den Einzelhandel, ihm fällt sicherlich etwas zu der Problematik ein.