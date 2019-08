Von Tim Kegel und Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Mit dem seit Urzeiten bewährten Drittelmix aus Landleben, Sommerfrische und schierem Chaos ist der Sauerkrautmarkt am gestrigen dritten Augustmittwoch wieder über das kleine Helmstadt-Bargen hereingebrochen. Tausende Besucher, brodelnde und brutzelnde Vereinsküchen und gut 130 fliegende Markthändler machten das Fest zu dem, was es immer noch ist: ein kleines Phänomen.

Für einmal rundrum braucht man ungefähr so viel Zeit wie Besenbinder Thomas Megerle, wenn er einen Besen bindet: "bis zu zwei Stunden". Das Händler-Geschäft, "lief schon mal besser", es gebe aber "zur Zeit einen Trend für Wertarbeit und Nachhaltiges", sagt er.

Sauerkrautmarkt Helmstadt 2019 - die Fotogalerie































Das mag so sein. Es kommen aber auch auf jeden Qualitätsanbieter fünf weitere mit Ramsch. Bemerkt hat’s Hans-Peter Kottner, ein Helmstadter: "25 bis 30 Klamottenstände braucht kein Mensch. Dadurch wird’s langweilig." Trotzdem gibt der Sauerkrautmarkt jedes Jahr "den Startschuss" für Kottners Sommerurlaub. Viele Helmstadter machen das so.

Oder: Sie brechen früher aus dem Süden in die Heimat auf, um Krautduft - dieses Jahr, wie Kenner sagten "besonders pfeffrig" - zu atmen: Michael Keitel und seine Frau Claudia schafften es vor einigen Jahren "vormittags noch am Gardasee" und am Abend zurück in der Rabanstraße zu sein. Der Sauerkrautmarkt - er hat sie regelrecht heimgezogen.

Doch jeder Helmstadter weiß: "Der heimliche Sauerkrautmarkt ist dienstags". Dann nämlich, wenn aufgebaut ist, steigen die Einheimischen-Feten in Hauseinfahrten und Höfen. Morgen, am Mittwoch, hat eh kaum einer Zeit.

Wie im Wirbel vergeht die Zeit beim Sauerkrautmarkt - ruckzuck ist Abend, ruckzuck ist Nacht. Um 22 Uhr komprimierte sich das Geschehen im Rathausviertel, es gab Livemusik, eine rauschende, friedliche Party. Gegen 1 Uhr in der Frühe leerten sich die Gassen. Aber ruckzuck ist auch wieder August.