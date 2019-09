Sinsheim. (tk) Der dritte von fünf Bauabschnitten der Sanierung Hauptstraße wurde am gestrigen Montag begonnen. An der Reihe ist nun ein kurzes Teilstück zwischen den Einmündungen Friedrichstraße und Wilhelmstraße. Wieder befahrbar ist der Abschnitt zwischen der Einmündung in die Alte Waibstadter Straße beim Krankenhaus und der Einmündung in die Freitagsgasse.

Hierdurch verbessere sich die Verkehrssituation für Teile des Verkehrs in Richtung der Südstadt, sagte gestern Ralf Mörchn zuständig für Baustellenangelegenheiten beim Ordnungsamt der Stadt Sinsheim. Wer in die Stadtmitte oder in den nördlichen Teil der Stadt will, dem empfiehlt Mörch die Umleitung über die Alte Waibstadter Straße. Die aktuell laufenden Arbeiten machen eine Zufahrt ins Zentrum über die Freitagsgasse und die Friedrichstraße zur Hauptstraße unmöglich; sie sollen bis 13. Oktober - dem Veranstaltungstag des "Sinsheimer Herbstes" - beendet sein. Kurz darauf soll Abschnitt vier beginnen. Von diesem Tag an soll die Hauptstraße wieder komplett frei befahrbar sein; allerdings werden dann weite Teile der Friedrichstraße gesperrt. Ein letzter Bauabschnitt erstreckt sich von der Elsenzbrücke auf Höhe der Dr.-Sieber-Halle bis zur Einmündung Freitagsgasse. Planer Mörch rechnet damit, dass die Gesamtmaßnahme Mitte Dezember endet.

Der laufende Bauabschnitt bringt Änderungen bei den Haltestellen der Stadtbusse mit sich: Ersatzhaltestellen wurden von der Friedrichstraße in die Freitagsgasse verlegt. Eine aufwendige Beschilderung mit Hinweistafeln weist auf die Verkehrsführung hin und soll an den aktuellen Baufortschritt angepasst werden. Die Ampelanlage in der Hauptstraße auf Höhe der Volksbank wurde am frühen Montagnachmittag abgeschaltet.

Probleme bereiteten der Behörde seit Projektbeginn Falschparker. Sowohl Hinweise aus der Bevölkerung als auch Erfahrungen und Beobachtungen hätten gezeigt, dass das absolute Haltverbot entlang der innerörtlichen Umleitungsstrecke über Alte Waibstadter Straße, Mozart- und Stiftstraße "nicht die gewünschte Akzeptanz" erfahre. Die Umleitung sei auch während der letzten beiden Projektphasen "von elementarer Bedeutung für Notarzt- und Rettungsdiensteinsätze und den Stadtbusverkehr. Die Kontrollen des Vollzugsdienstes sollen erhöht werden, hieß es gestern, "auch in den Abendstunden".