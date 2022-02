Waibstadt. (fro) Die Waibstadter kannten ihn vom "Sängerkranz 1863" und von seinen zahlreichen Auftritten in der Theatergruppe des Vereins. Mit seiner Stimme und seiner Leidenschaft war er viele Jahre eine der treibenden Kräfte bei den Vereinsaktivitäten. Vergangene Woche ist Kurt Jais im Alter von 90 Jahren überraschend gestorben.

In Waibstadt fand der gebürtige Mannheimer seine Heimat, arbeitete dort zunächst als Lastkraftfahrer, später war er Lokführer bei der Bahn. Kurt Jais’ Leidenschaft war das Singen. 73 Jahre war er Mitglied im Sängerkranz und sang dort im Tenor. Sein langjähriger Vereinskamerad Otto Szobotka beschreibt seine hervorragende Stimme und sein Organisationstalent, unter anderem auch als Vorsitzender. Szobotkas Frau Gudrun erinnert sich vor allem an einen sehr geselligen Mann, der sein Talent zum Schauspielen bei den jährlichen Aufführungen auf der Winterfeier des Gesangvereins unter Beweis stellte. Als Bürgermeister in seinem Lieblingsstück "Hannes und der Bürgermeister" sorgte er gemeinsam mit seinen Schauspieler-Kollegen dafür, dass kaum ein Auge trocken blieb.

Mit seinem Sinn für die kleinen Dinge nahm Kurt Jais alle Aufführungen mit einer Videokamera auf, was in Zeiten ohne Smartphone schon etwas Besonderes war, erinnern sich die Szobotkas. Später analysierte er seine Leistung auf der Bühne, um sein Spiel zu perfektionieren. Bei den zahlreichen Wertungssingen mit dem Männergesangsverein sorgte Kurt Jais ebenfalls dafür, dass die Krawatten bei allen Sängern ja richtig saßen, und dass die richtigen Töne getroffen wurden, um Waibstadt im Wettstreit mit den Nachbargemeinden auch ordentlich zu repräsentieren. "Für den Verein hat er gelebt", fasst Otto Szobotka zusammen.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Vereinsreise nach Rom im Jahr 2006: Dort wurden die Waibstadter sogar bei der Audienz des Papstes auf dem Petersplatz begrüßt. All das hatte Kurt Jais organisiert und vorbereitet, denn er sang auch im Kirchenchor. Außerdem hat er in die Wege geleitet, dass sich der Frauenchor "Chorisma" gründete, wofür ihm viele besonders dankbar sind – denn bei immer weiter sinkenden Mitgliederzahlen ist eine "Frauenabteilung" im Verein besonders wichtig.

Die Beisetzung fand am vergangenen Samstag in Waibstadt statt.