Bad Rappenau-Zimmerhof. (rnz) Eintritt frei, Zelten frei, Gedanken frei - unter diesem Motto startet das Römersee-Open-Air am Freitag und Samstag, 16. und 17. August, in Zimmerhof. Zum 35. Mal wird auf dem Gelände der Villa Rustica ein Musikfestival gefeiert. Dieses Jahr freuen sich insgesamt zwölf Bands darauf, ihre selbst geschriebene Musik dem Publikum zu präsentieren.

Nach zweijähriger Pause hat eine kleine Gruppe junger Menschen die Planung und Umsetzung des Festivals übernommen. Nachdem bei der Hauptversammlung des Römersee-Kulturvereins im Dezember 2018 die Verantwortung für den Verein übergeben wurde, ist das Festival seither mit starker Unterstützung der ehemaligen Aktiven in Vorbereitung.

Die Musikauswahl wird laut Organisatoren Römersee-typisch sehr gemischt sein. Am Freitag startet das Festival um 17 Uhr. Unter anderen werden "Distillery Rats" mit ihrem Folk-Funk für Stimmung sorgen. "Stray Colors" wollen mit ihrer Mischung aus Indie, Folk und Balkan die Gäste überzeugen. "YI1" werden ohne Plattenteller mit handgemachtem Techno-Sound den Abend ausklingen lassen.

Das Musikprogramm am Samstag startet um 16 Uhr. Mit dabei ist am zweiten Open-Air-Tag auch die Gruppe "Fuddge", die am Abend einen rockigen Abschluss bilden soll.

Neben Getränken und Cocktails wird es ein Angebot selbst zubereiteter Speisen geben. Am Samstag wird auf dem Gelände ein Brunch angeboten, an dem sich die Zeltplatzbewohner sowie die ersten Besucher stärken können.

Auch das Rahmenprogramm wird bei der 35. Auflage laut den Organisatoren nicht zu kurz kommen. Wie gewohnt wird in der Teejurte Wohnzimmer-Flair herrschen. Tee, Kaffee und Gebäck runden dort das kulinarische Angebot auf dem Festival ab. Zum ersten Mal werden die "Römer" am Römersee vertreten sein. Römersee-Spielen für Kinder, verschiedene Bastel-Aktionen für Jung und Alt sowie umfangreiches Informationsmaterial zu den Römern in Deutschland bieten interessante Einblicke an der historischen Kulisse der Villa Rustica.

Auf der Marktstraße wird es selbst gemachten kenianischen Schmuck geben. Zudem werden Zöpfe flechten und Gesichtsmalerei angeboten. Ebenso wird es einzigartige Schallplattenkunst, die auch vor Ort hergestellt werden kann, zu bestaunen geben. Die kunstvolle Dekoration, die sich über das gesamte Gelände erstreckt, wird durch den abendlichen Neonwald abgerundet.

Der Römersee-Kulturverein finanziert sich ausschließlich über Einnahmen während des Festivals, durch Verkauf von Merchandise sowie durch Spenden. Daher wird auch dieses Jahr freundlich darum gebeten, Speisen und Getränke auf dem Gelände zu kaufen und Fremdgetränke im Auto oder Zelt zu lassen.

Info: Auch 2019 ist das Festival wieder dringend auf Sponsoren und Helfer angewiesen. Interessierte Sponsoren werden gebeten, sich per E-Mail an andreas@roemersee.de zu wenden, Helfer an helfen2019@roemerseee.de