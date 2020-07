Sinsheim. (rnz) Für Fans der Band "Queen" ist der Film ein Muss, für Musikfreunde ist er durchaus sehens- und hörenswert: "Bohemian Rhapsody" wird am Freitag, 10. Juli, ab 20 Uhr im Citydome gezeigt. Die RNZ verlost für die Vorstellung 5 x 2 Karten.

Inhaltlich geht es in dem Film um die Geschichte der Band "Queen". Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Gruppe. Schnell feiern sie erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit. Doch Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt er die Band, um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an Aids erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim "Live Aid" einen legendären Auftritt hinzulegen.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702326 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TREFFER mit dem Kennwort "RHAPSODY" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 9. Juli, 12 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele)