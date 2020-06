Sinsheim. (rnz) Ein guter Film auf großer Leinwand, dazu Popcorn: Die Kinos haben wieder offen. Die Zahl der Besucher ist zwar eingeschränkt, auch im Kinosaal gilt es, Abstand zu halten. Doch in corona-bedingt kulturell eingeschränkten Zeiten dürfte das vor allem für Kinofans eine erfreuliche Entwicklung sein. Vor diesem Hintergrund verlost die RNZ in den nächsten Wochen immer wieder 5 mal 2 Karten für das "Citydome".

Unter dem Motto "Die besten Musikfilme" sind dort in den nächsten Wochen immer freitags Werke zu sehen, in denen es um ganz viel Musik geht. Am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, kommt der Film "Cats", der sich eng an der Vorlage des gleichnamigen Musicals orientiert. Darin werden die Geschichten verschiedener Mitglieder der Katzenschar "Jellicle Cats" erzählt, die jedes Jahr zum großen "Jellicle Ball" auf einer Londoner Müllkippe zusammenkommen.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702326 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TREFFER mit dem Kennwort "Cats" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 25. Juni, 12 Uhr, geschaltet.

