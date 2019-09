Von der RNZ-Redaktion

Sinsheim. Wie fit bin ich? Eine Antwort auf diese Frage gibt’s bei der Sportabzeichen-Abnahme. Bis zu 30 Frauen, Männer und Kinder kommen meist zu den Terminen ins Helmut-Gmelin-Stadion, berichtet Hubert Mickel.

Was macht die Faszination aus? Was müssen die Sportler leisten? Und braucht es viel Training, um ein Abzeichen zu ergattern? Diesen Fragen ist die RNZ auf den Grund gegangen. Redakteur Falk-Stéphane Dezort und Volontär Friedemann Orths haben dazu ihren inneren Schweinehund überwunden und am Montag nicht nur ihren Notizblock gezückt, sondern geschwitzt und alles aus sich herausgeholt.

> Aufwärmen muss sein: Doch schon nach 400 Metern schnellt bei Dezort der Puls in die Höhe. "Bin ich noch unfitter, als ich es ohnehin behaupte?", fragt sich der 26-Jährige. Zur Ehrenrettung sei gesagt: Erst vor wenigen Wochen ist er aus seiner zweiten Kreuzbandverletzung zurückgekehrt. Die Erwartungen an die Sportabzeichen-Abnahme sind dementsprechend überschaubar. Auch Orths, 32, bleibt entspannt. Die Idee mit dem Abzeichen kam von seinem Chef. "Eine Idee, die man eigentlich spätabends in einer Kneipe hat, nachdem man das ein oder andere Sportlerweizen zu viel konsumiert hat", denkt sich der Volontär.

> Es geht los: Mit einem Affenzahn sprinten die Kinder über die blaue Tartanbahn. Denn auch Felix Schick sowie Nico und Robin Friederich wollen das Sportabzeichen. Die Elf- bis 13-Jährigen treten über die 50-Meter-Distanz an. Das Duell "Redakteur gegen Volo" wird über 100 Meter ausgetragen. Der Startschuss entfacht Adrenalin und den unbedingten Willen, den Kollegen zu besiegen. 100 Meter Vollgas; naja. Für Außenstehende muss der Lauf so ausgesehen haben, als wenn ein Büffel einen Eindringling jagt.

Doch am Ende war es knapper als gedacht. Mit einem Hechtsprung sichert sich der Volo mit drei Tausendstel Sekunden den Sieg. Doch der ist teuer bezahlt: Nach einem Stolperer landet der Volontär auf der Bahn. Neben höllischem Muskelkater wird in den kommenden Tagen eine aufgeschürfte Hüfte sein Begleiter sein. Bei Dezort klopfte das Herz ganz gewaltig, doch es fühlt sich gut an: Das Knie hat gehalten.

Beim Medizinballweitwurf: Volontär Friedemann Orths. Foto: Anjoulih Pawelka

> Etwas ruhiger geht es weiter: Denn beim Medizinballwerfen gab es keine Probleme. Dazu hatte Mickel den beiden Sportlern geraten: "Beim Kugelstoßen braucht es Technik", weiß er. "Und sie haben auch die Kraft in den Armen nicht", raunt er dem Volontär zu. Der hat an Medizinbälle schlechte Erinnerungen: "Dieses Folterinstrument sollte in der Genfer Konvention verboten werden." Doch das Helmut-Gmelin-Stadion hat mit Genf wenig zu tun.

Und der Medizinballwurf gelingt erstaunlich gut: So gut, dass Orths gleich beim ersten Versuch 13 Meter schafft. Gold-Reichweite. Beim jüngeren Kollegen läuft es noch besser: Beim ersten Versuch noch bei 13 Metern gelandet, fliegt das zwei Kilogramm schwere Wurfgeschoss beim zweiten Anlauf 14,5 Meter weit. Na bitte!

Beim Weitsprung - Redakteur Falk-Stéphane Dezort. Foto: Anjoulih Pawelka

> Anlaufschwierigkeiten gab es aber bei Disziplin drei - dem Weitsprung. Bei Falk-Stéphane Dezort werden Kopf und linkes Knie in nächster Zeit nicht mehr die besten Freunde. Während beim ersten Sprung bei ihm alles passt und er das Bronzeziel nur um wenige Zentimeter verfehlt, will bei den weiteren Versuchen nichts mehr gelingen. Auch der Volontär tut sich schwer: "Mir fehlt auch hier die Technik", räumt Friedemann Orths ein. Mit Ach und Krach schafft er 4,20 Meter - das reicht für Bronze.

> Alternativ gibt es im Bereich "Koordination" noch den Schleuderball. Einmal ordentlich ausgeholt, gibt es für Dezort wenigstens hier wieder einen Glücksmoment. Der Ball landet bei 32,14 Meter - geschafft. Doch die große Hürde kommt erst noch.

> Beim abschließenden 3000 Meter-Lauf holen die Sportabzeichen-Aspiranten noch einmal alles aus sich heraus: Zu viert wird gestartet. Doch das Leistungsniveau ist breit gestreut: Ein Hobbysportler verabschiedet sich nach zwei Runden, ein weiterer läuft in seiner eigenen Liga und überholt mit 53 Jahren den Rest auf siebeneinhalb Runden mehrfach. Die RNZ-Truppe findet sich dazwischen. Bei Dezort sagt der Körper nein, doch der Wille schreit: unbedingt! Jetzt bin ich so weit gekommen! Aber schon auf den ersten Metern machen sich die Waden bemerkbar.

Sein Kollege Orths ist optimistisch: "Sollte eigentlich kein Problem für mich sein", hatte er zuvor großspurig angekündigt. Schließlich ist er bis vor einem Jahr fast täglich fünf Kilometer durch die Felder um Sinsheim gejoggt. Mit Steigungen. Da sollte die ebene Tartanbahn doch kein Problem sein - sollte: Denn schon nach drei Runden fängt er an zu leiden. Die Luft fehlt, die Beine schmerzen, die Überrundung kränkt. Doch er kämpft. Und gönnt sich voller Scham zwei Gehpausen.

Welche Zeit, welche Weite brauche ich? Hubert Mickel (links) und Falk-Stéphane Dezort werfen gemeinsam einen Blick auf die nach Alter gestaffelten Vorgaben. Foto: Pawelka

Dezort kämpft ebenfalls, er will es sich beweisen und denkt: "Lauf den Schmerz einfach raus." Wie im Rausch dreht er eine Runde nach der anderen - mal schneller, mal recht langsam. Doch er bleibt dran. Daran haben die Kollegen sowie die anderen Sportabzeichenteilnehmer großen Anteil. Letztere sind mit ihren Disziplinen schon fertig, doch alle sind geblieben, um anzufeuern - ein überragendes Gefühl, betonen beide.

Mit letzter Kraft schleppt sich Friedemann Orths ins Ziel, dann folgt die Erlösung: Es hat gereicht! 20 Sekunden ist er unter der vorgegebenen Zeit geblieben, hat Bronze geschafft. Und somit reicht es insgesamt fürs Sportabzeichen in Bronze. Bei Kollege Falk-Stéphane Dezort reicht es nicht: Im Ziel fehlten über drei Minuten zum Erreichen des Bronzeniveaus und damit des Sportabzeichens. Schwer atmend überwiegt aber das Glücksgefühl, es durchgezogen zu haben.

> Freude herrscht auch bei den drei Jungs: Felix Schick sowie Nico und Robin Friederich haben alle das Sportabzeichen errungen, in Gold sogar. "Das hat Spaß gemacht", strahlen sie. Und auch Hubert Mickel lächelt: "Ich bin am Staunen, was die Kollegen können", sagt er abschließend. Und legt großen Wert darauf, dass Dezort dranbleiben soll. Den 3000 Meter-Lauf könne er bis zum Ende des Jahres so lange wiederholen, bis er die Zeit packt. Oder alternativ seine Ausdauer beim Radfahren oder Schwimmen unter Beweis stellen? Ob er das macht? Er überlegt noch.

> Fazit: Kann man das Sportabzeichen ohne Training ablegen? Ja und fast.