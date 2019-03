Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein vorgezogenes "Wettrüsten" der Einkaufsmärkte im näheren Einzugsbereich der Neulandstraße hat am Dienstag begonnen: In dreiwöchiger Umbauzeit umfassend modernisiert und am Dienstag wieder in Betrieb genommen wurde der große Rewe-Markt in der Strombergstraße. Unterdessen wurden neue Details zur Ansiedlung eines Kaufland-Großmarkts bekannt, der wenige hundert Meter vom Rewe-Standort entfernt im Lauf der kommenden zwei Jahre eröffnen soll.

Nach Einschätzung von Insidern hat Rewe in der Strombergstraße mindestens einen siebenstelligen Betrag investiert, unter anderem wurden die komplette Einrichtung und deren Design sowie die Shop-in-Shop-Bereiche erneuert, die Wein-, Getränke- und Frischeabteilung erweitert, die Kühltheken ausgebaut.

Reger Andrang herrschte am Dienstag rund um den Markt und in den Straßen dorthin: Die Wiedereröffnung, nur einen Tag außer Plan, stieß auf großes Interesse bei der Bevölkerung. Der Parkplatz in der Strombergstraße war zum Wochenanfang ähnlich stark belegt wie sonst an Samstagen oder vor Feiertagen.

Für Beobachter steht daher fest, dass Rewe an seiner Vormachtstellung im Sinsheimer Einzugsbereich arbeitet. In Steinsfurt erweitert zur Zeit Edeka, ein Kreisverkehr entsteht parallel. Kaufland wurde in Sinsheim mit Umzugsplänen indessen bereits im Jahr 2004 erstmals vorstellig.

Der Neckarsulmer Handelsriese, der zur Zeit einen Großmarkt in der Dührener Straße betreibt, zieht künftig auf das sogenannte Edel-Areal, ehemaliger Standort eines Metallverarbeitungsbetriebs und heute eine riesige Brachfläche im der Innenstadt Sinsheims zugewandten vorderen Drittel der stark frequentierten Neulandstraße.

"Keinerlei Zweifel an Ansiedlung"

Nur: Seit Jahren zieht sich der Bau des ebenfalls im großen Stil geplanten Kaufland-Markts hin. "Keinerlei Zweifel an einer Kaufland-Ansiedlung" hatte Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht gestern auf Nachfrage der RNZ: Im Rathaus arbeite man im Moment "unter Hochdruck am Genehmigungsverfahren". Eine Baugenehmigung könne nach Albrechts Einschätzung "im ersten Halbjahr 2019 erteilt werden".

Klar sei inzwischen auch das weitere Vorgehen rund um die Planungen der Kaufland-Ansiedlung, etwa der genaue Standort eines Kreisverkehrs, der den Einkaufsmarkt an die Neulandstraße anbinden soll: Der Kreisel wird auf Höhe der Gutenbergstraße gebaut; hierdurch ist es dann möglich, weitere Areale zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Süd zu erschließen. Man sei, sagte Albrecht zurzeit in Verhandlung mit der Autobahnbetreibergesellschaft Via6West, die im Besitz der früheren Autobahnmeisterei ist.

Die Stadt will das Meistereigelände - bis zum Ende des Autobahnbaus Sitz der Via-Verwaltung, kaufen. Über dieses sei eine Anbindung der Neulandstraße über die Gutenbergstraße und die Schwarzwaldstraße an die Landesstraße L550 in Richtung Weiler möglich: "Wir gehen davon aus, dass wir in Besitz der Autobahnmeisterei kommen," wurde Albrecht konkret.

Zukunftsmusik? Der Oberbürgermeister sagt nein: Das Regierungspräsidium Karlsruhe stimme dem Kreisel in der Neulandstraße zu. Den Trassenbau am Meisterei-Gelände wolle man "in weniger als fünf Jahren beginnen".