Reichartshausen. (cba) Wer sich gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann für Freitag, 2. Juli, zwischen 9.45 und 16 Uhr noch Termine für die erste Dosis ergattern. Dieses Angebot gilt nicht nur für Reichartshäuser, sondern auch für die Nachbarkommunen.

Bei der Impfaktion im Centrum kommt der mRNA-Impfstoff von "Moderna" zum Einsatz. Die Zweitimpfung erfolgt dann am 13. August. Die Anmeldung kann sowohl per E-Mail an impfen@reichartshausen.de als auch unter Telefon 06262 / 924044 (für ältere Personen ohne E-Mail-Zugang) erfolgen. Die Angaben müssen Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefonnummer enthalten. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass bei fehlenden Angaben kein Termin vergeben werden kann. Eine Bestätigung erfolgt per Mail. Weitere Infos auf der Website der Gemeinde unter http://www.reichartshausen.de/Coronaimpfung.html