Die Reparatur des Wartehäuschens kostet 9237 Euro. Die einstigen Glaskunstscheiben waren mutwillig zerstört worden. Foto: C. Barth

Reichartshausen. (cba) Der rote Faden der Werbemaßnahmen ist in der Centgemeinde grün. Daher soll auch das Wartehäuschen an der Bushaltestelle "Alter Rathausplatz" mit dem grünen Logo Reichartshausens versehen werden. Denn die beiden Glaskunstscheiben, die vor vielen Jahren von Schülern der Centgrundschule hergestellt wurden und bislang als Wandverkleidung dienten, aber im vergangenen Jahr mutwillig zerstört wurden, können nicht mehr verwendet werden. "Warum man so etwas sinnlos zerstört, erschließt sich mir nicht", sagte Bürgermeister Gunter Jungmann verärgert. Der Täter habe inzwischen dank der Zeugenhinweise ermittelt werden können und müsse für den Schaden aufkommen.

Die gesamte Rückwand muss nun erneuert werden. Der Designer Patrick Eckert hat im vergangenen Jahr einen Entwurf für die Neugestaltung des Wartehäuschens vorgelegt. Doch im Oktober wünschten die Gemeinderäte einen Ergänzungsvorschlag, der einen künftigen Schutz vor Vandalismus vorsieht, um erneuter mutwilliger Beschädigung vorzubeugen. Das Angebot musste daher um spezielle Schutzplatten aus Polycarbonat, die oberhalb der Sandsteinmauer vor die eigentliche Glasscheibe mit dem Logo der Gemeinde montiert werden sollen, erweitert werden. Zudem sollen diese Polycarbonatplatten in mehreren Einzelelementen daherkommen, um – falls doch wieder einmal Vandalen zu Werke gehen sollten – einzelne Platten austauschen zu können und den Schaden so möglichst gering zu halten. Auch wurde vergangenes Jahr angeregt, dass die bedruckten Platten bis unter das Dach reichen sollen. Denn im rückwärtigen Teil des Wartehäuschens liegt der Pfarrgarten und dort werde oft, ebenfalls mutwillig, Müll über die Rückwand geworfen. Dies soll mit einer durchgehenden Platte bis zum Dach verhindert werden.

Der Gesamtpreis für das überarbeitete Angebot liegt bei 9237 Euro inklusive Lieferung und Montage. Unterdessen wurde eine kurze Diskussion angestoßen, was mit den beschädigten, aber geretteten Glaskunstscheiben geschehen soll. Möglicherweise kämen sie beim Mehrgenerationenpark gut zur Geltung, hieß es im Rund.