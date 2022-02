Von Christiane Barth

Reichartshausen. Wasser ist als Lebensmittel hoch geschätzt, aber als Genussmittel? Ein Reichartshäuser Designer hat einst festgestellt, dass ihm das Produkt einer Alpenquelle am besten schmeckt. Ein paar Jahre ist das schon her. Doch damals fand er schon, dass Wasser als Genussmittel unterschätzt wird. Nun ist sogar ein Königshaus auf seine hochwertigen Tropfen aufmerksam geworden. 46 verschiedene Sorten Wasser hat der 48-Jährige inzwischen auf Lager und ist gerade dabei, mit den Adeligen handelseinig zu werden. An welches Königshaus er sein Wasser liefern darf, verrät er aber nicht, denn er hat gerade eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen.

Seit drei Jahren macht er das nun schon: Patrick Eckert ist Wasserhändler geworden, hat einen Geschäftspartner in Großbritannien, Lager in Reichartshausen sowie in Mannheim und kooperiert auch mit dem zertifizierten Wasser- und Bier-Sommelier Maik Schneckenberger aus Mönchzell. Und da wäre auch noch die Medien TV und Film, in die es der kreative Kopf nun ebenfalls geschafft hat. Sein Unternehmen heißt "Fine Liquids", ist online und in den sozialen Medien vertreten und soll nun Mittelpunkt eines weltweiten Vertriebsnetzes werden.

Patsec, Pat oder Patrick? Der Künstler hat viele Namen – und jetzt auch viel Wasser. Eckert ist nicht nur Webdesigner, Künstler und im Ursprungsberuf Heilerziehungspfleger, sondern handelt unter seinem Alias Pat auch mit klaren Tropfen. In London hat er seine erste Kunstgalerie inklusive Wasserboutique eröffnet.

Wie es dazu kam? Wegen Corona. Als Werbefachmann wie als Künstler musste er mit der Pandemie wegbrechende Aufträge verkraften, seine Gestaltungsfirma hat unter der Pandemie gelitten – also dachte er um: "Ganz nebenbei habe ich mich in den vergangenen drei Corona-Jahren als Wasserhändler im Bereich Premium-Wasser international etabliert", berichtet Eckert, der sich mit Milin Patel zusammengetan hat, einem Wasser-Sommelier und Wassertechnologen. "Aber ich bin der Boss", erklärt Eckert die dennoch flache Hierarchie.

Die beiden bringen im Livestream internationale Wasser-Sommeliers zusammen, veröffentlichen ein Magazin zum Thema Wasser, das "Water Menue" (in Print- und Digitalform), sie verkosten auch auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien. Sie riefen Youtube-Serien ins Leben, in denen sie das flüssige Lebenselixier ebenfalls thematisieren. Sie vertreiben 46 Marken und zählen sich damit zur Nummer eins der weltweiten Wasserhändler. "Niemand anders vertritt so viele Marken und Länder wie wir", verdeutlicht Eckert.

"Wir stehen gerade in Verhandlung mit einer königlichen Familie zur Ausstattung einer Hochzeit mit einem oder mehreren unserer gehobenen Wässer." Zudem seien die beiden für die kommende "Netflix"-Serie "Beef" derzeit als Berater tätig, auch mit dem Regisseur des "Netflix"-Films "Brave Blue World" stehe er in Kontakt, berichtet Eckert.

Das Unternehmen "Fine Liquids" ist jedoch gar nicht so neu. Es existiert bereits seit 1987, Patrick Eckert hat es aber erst vor drei Jahren von einem Kölner übernommen. Auch das war damals ein glücklicher Zufall, und der Designer sagt: "Ich habe jetzt das Richtige gefunden."

Wohin die Reise nun gehen soll? "Wir bauen gerade eine Infrastruktur für feine Wässer auf, die gibt es so noch nicht." Im Gespräch sei er gerade mit potenziellen Geschäftspartnern in Los Angeles, Tokyo oder Amsterdam, um ein weltweites Vertriebsnetz aufzubauen. Was man vom Wein kennt, will Eckert auch fürs Wasser umsetzen. Ob er da die Zeichen der Zeit und gar eine echte Marktlücke erkannt hat? Immerhin zählen viele Hotel- und Gastronomiebetriebe, aber auch zahlungskräftige Kunden, für die gutes Wasser eine Art Prestigeobjekt ist, zu seiner Klientel. Und auch solche, die für den besonderen Anlass das besondere Flüssige suchen, werden fündig. Eckert selbst trinkt übrigens auch gerne mal ein Glas Wein.