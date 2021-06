Reichartshausen. (cba) Es ist ein unbeliebtes Thema, dem sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung angenommen haben: Die Kinderbetreuung wird teurer, zunächst einmal aber nur für die Gemeinde. Die Verwaltungskostenumlage für die beiden evangelischen Kindergärten, "Arche" und "Regenbogen", soll angepasst werden. "Das ist für uns schon beträchtlich, aber wir müssen damit leben", meinte Bürgermeister Gunter Jungmann.

Auf die Gemeinde kommen dadurch Mehrkosten in Höhe von 9540 Euro zu. Die Verwaltungskosten verteuern sich nämlich von 18.320 auf 27.860 Euro pro Jahr. Das sind rund 52 Prozent mehr. Denn die Strukturen haben sich geändert. Bereits im März habe das Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim des evangelischen Verwaltungs-Zweckverbandes Rhein-Neckar mitgeteilt, dass die Verwaltungskosten zum 1. Juli von bislang 2,5 auf 3,8 Prozent klettern, war bei der Sitzung zu vernehmen.

Begründet wird die Anpassung mit einer Kostensteigerung in den Bereichen Arbeits- und Datenschutz sowie IT-Sicherheit. Die pädagogische Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist zudem seit dem 1. Januar beim Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim angesiedelt und soll ebenfalls in der Umlage berücksichtigt werden. Die Verwaltungsstrukturen innerhalb der evangelischen Kirche Baden werden nämlich durch das neue sogenannte VSA-Gesetz (Verwaltungs- und Serviceamt) ergänzt. Dieses ist seit Anfang 2020 in Kraft. Die neuen Regelungen sollen schrittweise bis Ende 2022 umgesetzt werden.

Für den Arbeits- und Datenschutz sowie die IT-Sicherheit sei mehr Personal erforderlich, lautet die konkrete Begründung für die Verteuerung. Dieses Personal habe auch die Aufgabe, die Kindergärten vor Ort zu besuchen, zu beraten und auch die Erzieherinnen zu schulen. Zudem seien die rechtlichen Anforderungen für Arbeitsschutzmaßnahmen deutlich gestiegen.

Die IT-Sicherheit war bislang nicht Aufgabe des VSA, dieser Bereich müsse erst aufgebaut werden und beispielsweise gewährleisten, dass die Datenübertragung auf sicheren Kanälen erfolgt. Auch fließen die bisherigen Ausgaben für die Fachberatung, die seit Anfang des Jahres nicht mehr Aufgabe des Diakonischen Werkes, ist, in die Verwaltungskosten mit ein.

"Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange", teilte Bürgermeister Jungmann mit. Es ist ebenfalls vorgesehen, dass infolge des VSA-Gesetzes, das Kirchengemeinden von Verwaltungsaufgaben entlasten soll, die Geschäftsführung der beiden Kindergärten bis spätestens zum 1. September 2022 an das VSA Meckesheim übertragen werden muss. Dadurch würde sich die Verwaltungskostenumlage weiter erhöhen und bis auf sechs Prozent klettern. Für die Gemeinde wäre dies mit Mehrkosten von rund 16.000 Euro im Jahr verbunden.

Wie die Gemeinde mit diesen neuen Strukturen und Gebührenerhöhungen umgeht, bleibt abzuwarten. "Das müssen wir noch ausgiebig beraten", meinte Jungmann. Ob die Kommune diese Veränderungen mitträgt oder in Richtung eines kommunalen Kindergartens geht, steht noch nicht fest. "Das ist gut zu überlegen."