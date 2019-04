Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Auch in diesem Jahr kann die Gemeinde Reichartshausen einen hervorragenden Haushaltsplan einbringen", resümierte Thorsten Koder auch im Sinne seiner Gemeinderatskollegen im Rund der Bürgervertreter. Zum gut geschnürten Finanzpaket haben nicht zuletzt gute Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Steuereinnahmen beigetragen. Eine Zuführungsrate von 155.000 Euro, keine Gebührenerhöhung und nur eine geringe Kreditaufnahme von 400.000 Euro sind deutlicher Beweis der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde - trotz großer Investitionstätigkeit von fast 1,2 Millionen Euro.

Die geplanten Projekte sind durchaus vielfältig und von Tragkraft: Die finalen Arbeiten der Kindergarten-Sanierung, neue Akustikdecken sowie neue Beleuchtung für die Centgrundschule, ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr, die Errichtung eines Bike-Funparks, die Erneuerung des Schwimmbad-Umkleidebereiches, die Umgestaltung des Friedhofes Wannestraße, die Erweiterung des Ruhehains sowie der Bau eines Gehwegs zum Ruhehain. Zudem sind umfangreiche Kanalsanierungen geplant. "Durch diese Maßnahmen tätigt die Gemeinde wieder wichtige Investitionen in die Wohnqualität und in die Zukunft unserer Gemeinde," sagte Koder.

Seine Abwägungen kamen zu einem positiven Ergebnis: "Zwar ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 495.000 Euro geplant, doch verfügt die Gemeinde immer noch über eine ausreichende Rücklage in Höhe von über 700.000 Euro." Koder bescheinigte der Verwaltung einen "maßvollen und in allen Bereichen gerechten Haushaltsplan".

Für Ümit Kusanc, seit wenigen Wochen erst Rechnungsamtsleiter Reichartshausens und vormals Kämmerer in Neckarbischofsheim, war die Präsentation des Haushaltsplans 2019 eine Premiere in der Gemeinde. Wesentliche Posten der Einnahmen im Verwaltungshaushalt seien, allen voran, der Ruhehain sowie die Einkommenssteuern (hier wird eine höhere Summe erwartet als im Vorjahr). Die Schlüsselzuweisungen jedoch sinken. Eine Veränderung zum vergangenen Jahr in Höhe von 90.000 Euro sei somit zu erwarten.

Auch die Ausgaben erhöhen sich: Die Zahlungen etwa, die die Gemeinde an den Kindergarten zu leisten hat, werden größer. Somit halten sich die Veränderungen beider Positionen, Einnahmen und Ausgaben, die Waage. Im Verwaltungshaushalt steigen die Zuweisungen und Umlagen, die Personalausgaben (Verwaltungs- und Betriebsaufwand) sind sehr hoch angesetzt.

Im Vermögenshaushalt ist nun die Umstellung bei der Feuerwehr auf Digitalfunk eingeplant; auf der Einnahmenseite sind Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock sowie aus dem LSP in Höhe von insgesamt 112.000 Euro eingeplant, die Schlussrechnung der energetischen Sanierung im Kindergarten Arche wird erwartet (190.000 Euro eingeplant); 200.000 Euro werden für Kanalsanierungen veranschlagt, Investitionen im Freibad (36.000 Euro) sind vorgesehen, der Gehweg zum Ruhehain (80.000 Euro) sowie die Umgestaltung des Friedhofes im Ort (50.000 Euro) sollen noch in diesem Jahr in Angriff genommen sowie werden. Die Erweiterung des Naturfriedhofes (110.000 Euro) ist bereits im Gange und soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden, erläuterte Kusanc.

Der Plan sieht eine Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 155.000 Euro vor. Um die Rücklage nicht vollständig aufzubrauchen, plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro. Der Schuldenstand betrug zu Beginn des Jahres 987.954 Euro.