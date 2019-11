Das Gewerbegebiet soll in westlicher Richtung erweitert werden – so lautet die grobe Planung der Gemeinde. Foto: Christiane Barth

Reichartshausen. (cba) Wird es in ein paar Jahren ein interkommunales Gewerbegebiet geben? Diese Idee zumindest rissen die Gemeinderäte in Reichartshausen bei ihrer Sitzung kurz an, denn der Gemeindeverwaltungsverband wird sich bei seiner Versammlung am 12. Dezember im Bürgersaal des Waibstadter Rathauses mit dem Flächennutzungsplan befassen. Es handelt sich dabei um die zweite Fortschreibung des Planwerks, mit der die Kommunen bereits seit längerem befasst sind.

Nun endlich sei der Satzungsbeschluss geplant, teilte Bürgermeister Gunter Jungmann den Räten mit. Die aktuell angedachten neuen Erschließungsgebiete der Kommune wie die „Bettelmannsklinge“ – ein Wohngebiet, welches die Gemeinde bereits in der Mache hat – sowie der „Sauenberg“ – ein anvisiertes Gewerbegebiet – sind im Flächennutzungsplan bereits integriert. Die Fortschreibung des Werks soll im nächsten Jahr rechtswirksam werden, klärte Bürgermeister Jungmann die Bürgervertreter nun auf.

Künftige Gewerbeflächen seien ein gewichtiges Thema bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans, merkte Jungmann an: „Einige Gemeinden verfügen kaum über Gewerbeflächen.“ Eventuell, so verwies er auf die Planungen, die noch ganz am Anfang stehen, sei im Sinne der Regionalplanung ein interkommunales Gewerbegebiet angedacht. Zwar sei dies noch Zukunftsmusik, erklärte Jungmann, doch die erste Etappe einer Diskussionsrunde zum Thema sei nun bei der Dezember-Versammlung vorgesehen. „Der Regionalplan favorisiert gemeinsame Ausweisungen solcher Art“, erläuterte Jungmann die Zielsetzung einer überregionalen Gestaltung.