Von Christiane Barth

Reichartshausen. Gut Ding will Weile haben. Und Shawn Sarvey muss viel Geduld aufbringen, um sein Produkt zu vollenden. Frühestens in zwei Jahren wird er den ersten Whiskey in Flaschen füllen können. An der Produktion des edlen Brandes arbeitet er bereits seit Sommer vergangenen Jahres. Doch schon seit 2015 werkelt er an seinen Apparaturen für die Whiskey-Herstellung: alle selbst entworfen und gebaut. Denn der 47-Jährige hat in Heidelberg unter anderem Bildhauerei studiert und besitzt damit das handwerkliche Wissen für die Herstellung der komplizierten Vorrichtungen, die auf ihre Art eine Kunst sind. Somit steht in Reichartshausen nun die offenbar einzige selbst gebaute Whiskey-Produktionsstätte Deutschlands – in einer ehemaligen Halle des Bauunternehmens Zimmermann, die Sarvey in den vergangenen Jahren renoviert hat.

Sarvey stammt aus Seattle, ist leidenschaftlicher Whiskey-Trinker, hat in Heidelberg auch Geisteswissenschaften studiert – Philosophie und Germanistik –, und der Geist des Whiskeys ist für ihn ein Genussmittel, für dessen Herstellung er ziemlich kreativ geworden ist. Der Markenname ist eine Neuschöpfung: "Shurbon” soll er heißen, der gute Tropfen aus Roggen, Gerste und Mais, und er ist eine Weiterentwicklung von "Shawns Bourbon”. Auch die Produktionsstätte gegenüber des Freibads hat längst ihren Titel: "Heitbergc Whiskey Distillery”. Klingt ebenfalls nach einer guten Rezeptur, die die Nähe zu Heidelberg erahnen lässt.

Sein erster Brand lagert derzeit verplombt hinter Gittern, nachdem Sarvey im zurückliegenden halben Jahr die Rohmasse eingekocht und vergoren hat. Um den Schlüssel zum Destillat hat nur das Zollamt. Wenn Sarvey den hochprozentigen Rohbrand aus dem Verschlussraum befreien möchte, um ihn in einem zweiten Band zu veredeln, muss er beim Zollamt Karlsruhe anrufen. Dann wird die Flüssigkeit unter Aufsicht der Beamten gewogen und der 47-Jährige hat erst einmal seine Steuerschuld zu bezahlen, bevor es an die Fertigstellung des Whiskeys geht.

Sarvey stellt Single Malt her sowie einen "Bourbon", für den auch Mais verarbeitet wird und der nicht "Bourbon" heißen darf, weil dies eine geschützte Bezeichnung ist. Die Rohstoffe bezieht er aus der Region: Den Mais kauft Sarvey in Aglasterhausen ein, das übrige Getreide in Schriesheim. Die Flaschen, in die er seinen Whiskey füllen wird, hat er ebenfalls schon auf Lager. Ebenso das Etikett.

In den aus feinstem Kupfer selbst hergestellten Brennblasen brennt Sarvey die Flüssigkeit, die schließlich in Eichenfässern, die er aus den USA importiert hat, zwei Jahre lang lagern muss. "Die geben dem Whiskey eine vanillige Note”, erklärt der gebürtige US-Amerikaner. Bis zu 10.000 Liter kann er in diesen alten Bourbonfässern aufbewahren.

Der erste Brand wird in der Rohbrennblase hergestellt. Der Kochkessel fasst 1700 Liter, in den Gärbottichen bleibt die Flüssigkeit drei bis sieben Tage – je nach Temperatur.

Der Rohbrand kommt danach in den Verschlussraum, in den nur die Zollbeamten Zutritt haben. Der Schlüssel zum Verschlussraum hängt, ebenfalls verschlossen, in einem Kästchen an der Wand. "Ich kann so viel machen wie ich will, aber die Beamten kontrollieren alles", sagt Sarvey. Nächsten Monat soll der Rohbrand aus dem Verschlussraum geholt werden. Schließlich kann er dieses Ausgangsprodukt in der Feinbrennblase ein zweites Mal hoch erhitzen und damit veredeln. Der Geschmack des "Shurbons" soll ein wenig süß sein, mit seinen "Mais- und Eichennoten" glänzen. Leichte florale Akzente dürften ebenfalls hervortreten.

Vermarkten will Sarvey sein Produkt, wenn es soweit ist, über einen Online-Shop, den er noch einrichten will, sowie über mehrere Feinkostgeschäfte in der Region.