Von Christiane Barth

Reichartshausen. Schöne Dinge sind es fürwahr, die Manuela Schilling in ihrer "Schatzinsel" verkauft. Aber es sind vor allem die Geschichten, die sie über all die Geschenkartikel, die Mitbringsel aus aller Welt und die Unikate, die man in üblichen Warenhäusern nicht findet, zu erzählen hat.

Denn es waren die Gespräche, die ihre Kunden in dem kleinen Lädchen in der Hauptstraße 27 so sehr schätzten. Es waren nicht nur Waren, sondern herzliche Begegnungen: Jetzt schließt das kleine, feine Geschäft nach 23 Jahren, und die Geschäftsführerin bietet ihre Schätze zum Abverkauf an.

Die "Ostheimer" gingen gut - Holzspielzeug, das auch den Charakter der "Schatzinsel" widerspiegelt: Ein liebevoller Blick auf Dinge, aus natürlichen Materialien gefertigt. Andenken, die man behält, beibehält, da sie keine Massenware sind. Schmuck, Nippes, schönes Kunsthandwerk, Kinderbücher, ein Kästchen hier, ein Spiegel da, oder auch ein Wandbild von Marilyn Monroe. Fündig wird man immer auf diesen wenigen Quadratmetern Verkaufsfläche, doch auf Vielfalt, Menge und Gigantomanie kam es hier ohnehin nie an, sondern auf Werte, die länger dauern als Schnäppchenwahn und schnelle Verfügbarkeit: "Hier warteten die Kunden nicht hintereinander in einer Schlange, sondern neben- oder miteinander, indem sie sich austauschten, hinsetzten und auch mal einen Tee tranken", erzählt Manuela Schilling.

Nur freitags und samstags oder nach telefonischer Vereinbarung war die "Schatzinsel" zuletzt geöffnet, die Stammkundschaft stellte sich darauf ein. "Laufkundschaft gibt es eigentlich hier nicht", gesteht Manuela Schilling. Das gibt ein Dorf wie Reichartshausen und ein Ladengeschäft im Wohngebiet nicht mehr her: "Die Zeit hat sich wirtschaftlich gewandelt." Auch private Veränderungen haben in ihr den Entschluss reifen lassen, einen Strich unter diese kleine Nische des Einzelhandels zu ziehen. "Man muss aufhören, wenn es Zeit ist, und nicht warten, bis alles stirbt."

Die Geschichte des Ladens reicht zurück bis in die 1950er Jahre: Der Schwiegervater Gerhard Schilling baute das Haus und richtete dort auch seine Schreinerei ein. Das Erdgeschoß wurde zur Hauptstraße hin mit drei großen Schaufenstern versehen, in denen teilweise ganze Zimmereinrichtungen ausgestellt wurden. "Dies war zur damaligen Zeit des wirtschaftlichen Aufbruchs ein neues Highlight im ökonomischen Leben des Dorfes", berichtet die 56-jährige Einzelhandelskauffrau.

Als Anfang der 80er Jahre die großen Möbelhäuser die eher kleinen Schreinerwerkstätten verdrängten, bedeutete dies auch das Aus für die gut bestückten Schaufenster im Parterre. Der Schwiegervater konzentrierte sich auf den Innenausbau sowie auf maßangefertigte Einzelstücke, und Manuela Schilling hatte bald darauf die Idee, ihre eigene kleine Schmuckkollektion zu entwerfen und diese in einem der drei ungenutzten Schaufenster auszustellen. "Bald war mein Angebot so groß, dass ich dieses in einer ansprechend gestalteten Dekoration präsentieren konnte. Im Oktober 1995 eröffnete ich dann vor Ort die ‚Schatzinsel‘."

Das Sortiment wurde schnell erweitert, und die guten Kontakte zu vielen kleinen Händlern, Hobbyschreinern, Handwerksleuten und Entwicklungshelfern aus aller Welt bereicherten das Angebot. Manuela Schilling nennt ihren Laden eine "Oase der Ruhe", den vor allem die Bürger Reichartshausens gerne aufsuchten, um sich inspirieren zu lassen und um gute Gespräche zu führen.

Info: Der Schlussverkauf findet ab jetzt freitags (15 bis 18 Uhr) sowie samstags (von 10 bis 13 Uhr) statt, außerdem nach telefonischer Vereinbarung unter 0176/56790031 oder 06262/95503.