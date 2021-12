Der Sinsheimer Stadtbus macht Pause. Die Bürger Reichartshausens können – zumindest abends und am Wochenende – das Ruftaxi ordern, um nach Aglasterhausen zu kommen. Mit dem Stadtbus war die direkte Anbindung an den Neckar-Odenwald-Kreis nicht möglich. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die Centgemeinde hat als einzige Kommune des Rhein-Neckar-Kreises nun ein "Tor" zum Neckar-Odenwald-Kreis. Und zwar per Ruftaxi. Darauf hat die Gemeinde jedoch lange warten müssen und mit Nachdruck hingearbeitet. Da der Ort jedoch genau an der Grenze zwischen den beiden Landkreisen liegt, fühlt sich die Bevölkerung Reichartshausens nicht nur dem Rhein-Neckar-Kreis zugeordnet. Vor allem zum Einkaufen zieht es viele ins nur fünf Kilometer entfernte Aglasterhausen, in dem gleich mehrere Discounter und zahlreiche Fachgeschäfte angesiedelt sind.

Das Pendeln während der Laden-Öffnungszeiten ist mit dem Ruftaxi zwar immer noch nicht möglich, da es lediglich am Wochenende tagsüber im Einsatz ist, doch Bürgermeister Gunter Jungmann hält das neue Ruftaxi-Konzept des benachbarten Landkreises trotzdem für einen großen Gewinn und ist froh, damit "einen Fuß in der Tür" zu haben, mit dem in Zukunft möglicherweise weitere Schritte in Richtung Anbindung an Aglasterhausen oder die S-Bahnhöfe Mosbach oder Neckarelz möglich sein könnten.

Zur Vorgeschichte: Zunächst hatte der Bürgermeister versucht, als Kommune im Alleingang eine Ruftaxi-Versorgung aufzubauen, weil die Bürger mit dem Sinsheimer Stadtbus keine direkte Anbindung nach Aglasterhausen hatten und es einer Tagestour glich, wollten sie dennoch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Nachbarkommune gelangen. Diese Bemühungen waren jedoch an den Kosten gescheitert. Die Fahrten wären schlicht zu teuer gewesen.

Nun habe sich der Neckar-Odenwald-Kreis, der ohnehin an einem neuen Ruftaxi-Konzept tüftelte, erneut als sehr hilfsbereit erwiesen, berichtet Jungmann. Seit seiner Einführung im Jahr 1999 war das Ruftaxi – ein Gemeinschaftsprojekt des Neckar-Odenwald-Kreises sowie allen beteiligten Städten und Gemeinden – an die Gemeinde Reichartshausen nicht angebunden gewesen. "Zwei Jahre Vorbereitungszeit, einige Hürden und viel Arbeit steckt in dem neuen Konzept des Neckar-Odenwald-Kreises", teilt unterdessen das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis mit.

Und dieses neue Konzept bezieht nun endlich auch Reichartshausen mit ein. Das Landratsamt berichtet außerdem, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Hygieneschutz-Konzepte die Realisierung des Vorhabens verzögert hätten. Im Dezember 2020 nun haben die Kreisgremien, der Kreistag sowie der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr die Umsetzung beschlossen und 2021 erfolgte die Ausschreibung in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Jetzt ist es also vollbracht, und die Anbindung des Ruftaxis an den öffentlichen Nahverkehr ist auch in Reichartshausen geglückt. Bereits zum Winter-Fahrplanwechsel ist es in Kraft getreten. Vier regionale Taxi- und Mietwagenunternehmen haben den Zuschlag bekommen und befördern die Fahrgäste künftig nach der neuen Taktung. Diese Neuerungen haben darüber hinaus Einfluss auf die Fahrpläne des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises. "Wir haben es endlich geschafft", meinte der Bürgermeister nun im Gemeinderat und erntete Beifall von den Bürgervertretern.

An Wochentagen werden Abendfahrten angeboten, am Wochenende Beförderungen auch am Tag. Für generellen Ruftaxi-Verkehr tagsüber seien keine wirtschaftlichen Angebote zu bekommen gewesen, teilte Jungmann dem Gremium mit. "Man kann dann auch die Anbindung an die S-Bahn-Linien in Neckarelz nutzen", erläuterte der Bürgermeister und meinte: "Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Endlich ist dieses Tor in den Neckar-Odenwald-Kreis für den ÖPNV geöffnet. Wir hoffen, dass es auch entsprechend genutzt wird."

Auf Werbemaßnahmen habe man der Pandemie wegen bislang noch verzichtet, berichtet Jungmann. Denn in einem kleinen Taxi sollten, um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus zu minimieren, möglichst wenige Gäste gleichzeitig befördert werden. Ein Werbeflyer sei jedoch in Planung, und im Frühjahr wolle man verstärkt mit dem neuen Angebot in die Kommunikation gehen.

Die Kosten für einen Einzelfahrschein richten sich nach den Busfahrpreisen. Fahrgäste mit einer Jahreskarte oder einem Schwerbehindertenausweis fahren kostenlos.

Info: Das Ruftaxi muss eine Stunde vor Abfahrt bestellt werden, telefonisch oder online. Für Reichartshausen gilt die Bestellhotline des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar: 0621 / 1077077. Ein Wermutstropfen ist dessen Fahrpreiserhöhung, die zum 1. Januar in Kraft tritt. Der Preis richtet sich, ebenso wie bei der Fahrt mit dem Bus, nach der Anzahl der durchfahrenen Waben des Verkehrsverbundes. Der neue Fahrplan ist bereits gültig, und einzusehen unter www.neckar-odenwald-kreis.de/ruftaxi+fahrplan