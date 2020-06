Eigentlich müssen sich die Badegäste über einen Online-Link auf der Homepage der Gemeinde anmelden. Ältere Gäste, die das nicht möchten oder können, dürfen ausnahmsweise am Eingang ein Datenblatt ausfüllen. Foto: C. Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen.Lust auf Schwimmen? Und recht spontan dazu? Doch, geht das jetzt überhaupt, mit all diesen Corona-Auflagen? Das von vielen als Lieblingsschwimmbad geschätzte Bad um die Ecke hat an diesem Montag die Saison eröffnet. Nicht wie sonst mit der übermütigen Aufforderung zum Köpfer, sondern auf Basis seines Hygienekonzeptes, das die Deutsche Gesellschaft für Bäderwesen ausgearbeitet hat.

Freibadwetter, die Badesachen packen, und dann los? Nicht ganz. Anmeldung ist Pflicht, und zwar online. Die Internetseite der Gemeinde ist verlinkt mit einer Seite eines Heidelberger Dienstleisters. Dieser hat – wie auch für das Freibad Bammental – in Reichartshausen die Abwicklung im Anmeldungsprozedere übernommen. Mehr als 1000 Euro an Gebühren kostet das die Gemeinde – monatlich. Doch dies sei die bessere Lösung, als die Erfassung der Gäste selbst zu handhaben, meint Bürgermeister Gunter Jungmann. "Sonst wären wir in Teufels Küche gekommen".

Für die älteren Gäste ohne Computer oder Smartphone habe man ein "gewisses Kontingent" für die telefonische oder gar persönliche Anmeldung vor Ort bereitgehalten. Und dies wird auch reichlich genutzt. Die Gäste, die sich nicht im Internet registriert haben, müssen an der Schwimmbadkasse auf einem Datenblatt ihre Personalien angeben. Die anderen sind bereits registriert, denn sie haben den QR-Ticket-Service genutzt, der ihnen nach der Anmeldung einen QR- Code an die angegebene E-Mail-Adresse schickt. Dieser wird beim Einlass gescannt – und schon steht dem Badevergnügen nichts mehr im Wege.

Drei Zeitkontingente können gewählt werden: ab 9 Uhr (500 Gäste), ab 12 Uhr (450 Gäste) und ab 18 Uhr (60 Gäste). "Wenn die Nachmittagsgäste bis abends bleiben, sind dann maximal 510 Besucher im Bad", rechnet Schwimmmeister Christian Thom vor. Während sich in den Vorjahren nachmittags an schönen Sommertagen 2500 bis 3000 Gäste auf der Anlage tummelten, dürfte es in diesem Jahr deutlich ruhiger zugehen.

An der Kasse sitzt eine junge Frau: Gina-Marie Blobel. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht und ist eine von vier Aushilfen, die eigens für das Anmeldeverfahren im Freibad ausgebildet wurden. "Wir Schwimmmeister sind da dieses Jahr komplett raus", erklärt Thom.

Dass das Freibad in dieser Saison überhaupt öffnet, war lange so klar nicht. "Es stand 50/50", räumt der Bürgermeister ein. Ein Argument für die Öffnung war der verstärkte Wunsch der Bevölkerung nach Zeichen, die in Richtung Normalität deuten, nach Entspannung und Lebensqualität, die das Freibad ja seit fast 50 Jahren verlässlich bietet. Eine Besucherin aus Helmstadt bestätigt dies, sichtlich erleichtert, und bedankt sich sogar beim Bürgermeister dafür, dass das Freibad endlich wieder geöffnet ist. Womöglich der richtige Schritt also. Wenngleich das Defizit, das die Gemeinde ohnehin für den Betrieb zu stemmen hat, nun wohl deutlich größer werden dürfte. Rund 200 000 Euro waren das bislang. Wie es im Corona-Jahr mit den Finanzen aussieht, dürfte eine Überraschung werden.

Abwarten müssen auch die Schwimmmeister, die noch nicht abschätzen können, was die Corona-Auflagen möglicherweise an Unzufriedenheit oder gar an Unfrieden bringen könnten. "Das ist jetzt alles noch Spekulation", hält sich Thom mit seiner Einschätzung zurück, "man weiß noch nicht, was kommt, aber im Moment ist die Lage entspannt." Erfahrungswerte in dieser "Ausnahmesituation" gebe es nicht. "Wir müssen das ausprobieren wie alle anderen auch", unterstreicht der Schwimmmeister.

Das Becken ist nicht aufgeteilt in Bahnen. "Das wäre mit weiteren Richtlinien verbunden", sagt Thom, "die Schwimmer finden hier immer ihren Platz." Auch die Zeitbeschränkungen trügen dazu bei, dass die Badegäste freie Bahn haben. Ob auch die Besucher aus Neckarbischofsheim, wo das August-Schütz-Freibad in dieser Saison geschlossen bleibt, kommen? "Das hoffen wir", gesteht der Bürgermeister.

Auch der Kioskbetreiber, Bert Anheyer, ist wieder da: Bereits im vorletzten Jahr hatte er angekündigt, die Rollläden des Kiosks zu schließen und die Stafette weiterzugeben. Doch er verkauft wieder Würstchen, Pommes und Eis. Dem Wunsch der Menschen nach Verlässlichkeit dürfte man damit auch einen weiteren Schritt nähergekommen sein.