Reichartshausen. (cba) Eine Fußball-Tröte, um einen Feueralarm auszulösen? Zu dieser untypischen Lösung sind die Lehrer an der Centgrundschule übergegangen, um die Feuermelder zu schonen. Beim Probealarm, der im Schulhaus regelmäßig stattfinden muss, wird daher nicht der echte Alarm aktiviert. Stattdessen blasen Lehrer in eine Fanfare: Dies kam im Rahmen der Gemeinderatsitzung am Rande zur Sprache.

Denn eine Besucherin der Sitzung hatte sich zu Wort gemeldet und meinte: "Das akustische Signal, das in der Schule einen Brandalarm meldet, ist nicht verfügbar." Die Bürgerin empörte sich: "Die Lehrer müssen sich, wenn es brennt, mit der Tröte hinstellen." Bürgermeister Gunter Jungmann sprach von einer "unglücklichen Lösung" und versprach: "Das muss verbessert werden." Mit dem Kommandanten der Feuerwehr sowie mit einem Elektrounternehmen habe er sich bereits besprochen.

Doch Feuerwehrkommandant Bruno Dentz erklärte dazu, es sei nicht der echte Alarm, der mit der Tröte ausgelöst werde, sondern nur die Probe eines Ernstfalles. Er argumentierte mit dem Verschleiß der Rauchmelder-Batterien: "Die Batterie hält im Normalfall zehn Jahre." Wenn aber zwei Mal im Jahr ein Probealarm ausgelöst werde, verringere sich die Lebensdauer auf etwa fünf Jahre. Deshalb sei die Idee mit dieser Fanfare aufgekommen, erläuterte der Kommandant und versicherte: "Im Brandfall gehen aber natürlich die richtigen Rauchmelder an. Und dann müssen die Lehrer wissen, was sie zu tun haben."

Jungmann hakte nach: "Ist es gesichert, dass die Rauchmelder angehen, wenn es tatsächlich brennt?" Dentz bestätigte: "Das ist sicher. Nur für die Übung wird die Fanfare benutzt." Man habe auch über andere Lösungen diskutiert. "Aber die billigste ist immer noch die Fanfare", unterstrich Dentz.