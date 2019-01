Von Rainer Ohlheiser

Reichartshausen. Mit großem Rahmenprogramm wurde der neue Bürgermeister Gunter Jungmann am Freitagabend im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im "Herzog-Richard-Saal" des Centrums in sein Amt eingeführt. Trotz des an diesem Abend ausgetragenen Fußballspiels der TSG Hoffenheim gegen Bayern München war die Halle fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Nach der Begrüßung von Bürgermeister-Stellvertreter Heinrich Zimmermann nahm Gemeinderat Ernst Rimmler die Verpflichtung vor. Er merkte an, dass Jungmann den Verwaltungsberuf von der Pike auf gelernt hat. Bereits seit 1995 ist er in Reichartshausen als Haupt-, Bau- und Rechnungsamtsleiter tätig. "Was ich besonders bemerkenswert fand, war, dass Du Deine Hausbesuche und Vorstellungsveranstaltungen, obwohl du der einzige Kandidat warst, mit viel Einsatz durchgeführt hast", meinte Rimmler. Das Wahlergebnis mit 96,5 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 52,2 Prozent spreche für sich.

In Reichartshausen sei im vergangenen Jahr mit dem Ende des Wirkens von Otto Eckert eine sehr erfolgreiche Ära zu Ende gegangen. "Du übernimmst eine Gemeinde, die sehr gut aufgestellt ist in allen Bereichen wie Infrastruktur, Finanzen und Vereinsleben", sprach Rimmler dem neuen Ortschef zu. Auf diesem Erfolg dürfe man sich aber nicht ausruhen: "Wir müssen weitsichtig die Zukunft unseres Dorfes gestalten, um im Wettbewerb mit unseren Nachbargemeinden weiter mitzuhalten", betonte Rimmler.

Die Verpflichtungsworte "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde Reichartshausen gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner zu fördern", sprach Jungmann nach. Mit dem Handschlag und dem Anlegen der Amtskette wurde die Verpflichtungszeremonie abgeschlossen.

In seiner Antrittsrede bedankte sich das neue Ortsoberhaupt für das in ihn gesetzte Vertrauen. "Ich werde alles tun, um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen und mit viel Engagement an die Arbeit gehen." Sichtlich gerührt zeigte er sich sehr erfreut darüber, dass er sich auf viele Menschen in seinem Umfeld verlassen könne. Er bedankte sich vor allem bei seinem Vorgänger Otto Eckert für seine sehr gute und vorausschauende Arbeit in den vergangenen 24 Jahren.

Die vielfältigen Aufgaben wie Ausweisung und Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, Ausbau des Nahverkehrs mit Einrichtung einer Ruftaxilinie nach Aglasterhausen sowie Ausbau und Erhalt der Infrastruktureinrichtungen gelte es, gemeinsam anzupacken, wobei die Bevölkerung in die Prozesse miteinbezogen werden soll. Jungmann sieht sich als verlässlicher Ansprechpartner für alle.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte der Männergesangverein Liederkranz unter Leitung von Eric Grunwald mit "Swing low" und "Whiskey in the Jar" und der Musikverein Reichartshausen unter Leitung von Lothar Pitz mit "One moment in time" und "Bohemian Rhapsody". Unter Begleitung des Musikvereins intonierten alle Anwesenden inbrünstig am Ende das Badnerlied. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sorgten für das leibliche Wohl.