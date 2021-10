Es ist vollbracht: Seit Juni 2020 wird an der Erschließung des Neubaugebiets gearbeitet. Jetzt ist die Bettelmannsklinge baureif und die Häuslebauer nehmen Anlauf. Foto: Barth

Reichartshausen. (cba) Die Sonne scheint, die Straßen und Gehwege glänzen sauber und ordentlich, aus dem Mutterboden ragen überall Pfähle, die die Begrenzungen der Bauplätze markieren. So sieht die "Bettelmannsklinge" jetzt aus, nachdem 15 Monate lang die Bagger wühlten. Die Einweihung des Neubaugebietes ist eine Punktlandung und lässt kaum noch erahnen, welch enormer Aufwand die Erdarbeiten wirklich waren: 58 Bauplätze in attraktiver Ortsrandlage, umgeben von Wald, Wiesen und Biotopen, sind entstanden. Ohne Unfälle, Verzögerungen oder unliebsame Überraschungen – von Corona einmal abgesehen.

Nach dem Spatenstich im Juli 2020 haben sich alle Mitwirkenden "ordentlich reingekniet", honorierte Bürgermeister Gunter Jungmann die Leistung, die mit dem finanziellen Aufwand von 3,4 Millionen Euro und "im Einklang mit der Natur" realisiert worden sei: "Vorhandene ökologische Strukturen wurden so weit wie möglich erhalten", betonte er.

Auch Arno Linder vom Erschließungsträger Gkb meinte: "Es ist super gelaufen." Trotz des straffen Zeitplans, des verregneten Sommers und trotz der Pandemie, die teils auch die bauausführende Firma beeinträchtigte, konnte das rund vier Hektar große Bauland nach Plan umgelegt werden.

Oliver Schnese vom ortsansässigen Planungsbüro erinnerte an einige besondere Herausforderungen bei der Erschließung, wie etwa die geradlinige Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen bei einer Straßenführung, die trotzdem gefällig wirken sollte und einige Windungen mit sich bringt. Schwierig sei dies auch deshalb gewesen, weil obendrein Platz für die Nahwärmeleitungen freizuhalten war, die die Gemeinde anfangs umsetzen wollte, dann jedoch wieder verwarf. Graue Haare seien ihm bei der Planung des Kreisels gewachsen, an dem derzeit noch gebaut wird. Denn all die Vorgaben und Vorschriften bei den bestehenden Geländeverhältnissen unter einen Hut zu bekommen, sei nicht einfach gewesen, und es seien einige besondere Varianten und Abstimmungen mit Polizei, Straßen- und Verkehrsbehörden sowie Busunternehmen erforderlich gewesen.

Auch Emil Eckert von der bauausführenden Firma Eckert (Bauleiter war Matthias Beck) nannte die Straßenführung und die Kanalsituation als besondere Schwierigkeiten. Es sei knifflig gewesen, nicht nur eine Trinkwasserleitung, sondern auch Regen- und Schmutzwasserkanäle angesichts der Krümmungen der Straße zu verlegen: "Aber dank der digitalen Technik können wir heute mittels GPS und intelligenter Maschinensteuerung, die im Bagger installiert ist, diese Aufgaben zeitlich und wirtschaftlich erledigen." Besonderes Augenmerk sei auch der schonende Umgang mit den Bauplätzen gewesen. "Hier wurde nur Boden gelagert, der nötig war und dieser dann wieder entfernt." Unnötiges Fahren auf den Grundstücken oder Einplanieren der überschüssigen Erde sei verboten gewesen, um zu gewährleisten, dass die Häuslebauer später ihren eigenen, hochwertigen Mutterboden nutzen können und nicht mit Aushubmaterial Vorlieb nehmen müssen.

Auch das neue Regenrückhaltebecken ist fertig. Es stellt die kontrollierte Regenwasserableitung des auf einer Anhöhe gelegenen Neubaugebietes sowie des oberhalb liegenden, sieben Hektar großen Außengebiets sicher. Besonderer Kniff sei dabei die Anordnung des Einlaufbauwerks "Lobenfelder Weg" direkt vor der Böschungsschulter der Baugebietszufahrt gewesen, erläuterte Planer Schnese. "Diese Böschung wirkt wie ein kleiner Wall, der verhindern soll, dass das Starkregenwasser wie früher über die Straßen in den Ort fließt."

Die Einweihung wurde außerdem begleitet von zahlreichen Häuslebauern, die in den vergangenen Monaten einen Bauplatz erworben haben: "Sie werden mit offenen Armen bei uns empfangen", sagte Jungmann. Der Quadratmeterpreis liegt bei 210 Euro. Mit dem Bau des ersten Eigenheims werde in Kürze begonnen, versprach Jungmann, der mit der Baugebietserschließung als "Bauherr" die erste große Einzelmaßnahme seiner Bürgermeisterkarriere erfolgreich abschloss und allen Beteiligten an dem Großprojekt seinen Dank aussprach. Darunter waren auch die Anwohner, die über ein Jahr lang Maschinenlärm, Schmutz und sehr viel Staub ertragen mussten.