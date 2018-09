Von Christiane Barth

Reichartshausen. Marabel hatte es dieses Jahr nicht leicht. Sie musste viel Durst erleiden und hätte sich wohl besser entfalten können, wenn der Sommer nicht allzu heiß und trocken gewesen wäre. Sie reagierte, wie Kartoffeln eben reagieren, wenn die Bedingungen zum gesunden Wachstum nicht optimal sind, und blieb deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ein Drittel weniger Ertrag als im letzten Jahr müssen die Mitglieder der "Dr. Hasel Naturlandstiftung" hinnehmen, wenn am morgigen Samstag, 8. September, wieder zum Kartoffelfest geläutet wird.

Und auch die Gäste, die die in Bioqualität angebaute Knolle aufsammeln und dann im eigenen Keller einlagern dürfen, müssen sich auf einige Lücken im Feld gefasst machen. "Im letzten Jahr hatten wir jede Menge Kartoffeln und wenig Leute da, in diesem Jahr wird es wohl umgekehrt sein", vermutet Landschaftsgärtner Marcus Schilling, Mitglied der Stiftung, der auch dieses Jahr wieder eine der wichtigsten Funktionen beim Kartoffelfest übernimmt: Mit einem altertümlichen Kartoffelroder durchpflügt er den Acker beim "Hambrunnen", der von den Naturschützern bewirtschaftet wird, und fördert nach alter Väter Sitte den begehrten Klassiker der "gutbürgerlichen Küche" zutage.

Wie zu alten Zeiten: Mit einem Kartoffelroder fördert Marcus Schilling die Knolle zutage. Foto: Christiane Barth

Die Sorte "Marabel", eine Frühkartoffel, die sich durch eine gelbe und harte Schale sowie durch ein tiefgelbes Fruchtfleisch auszeichnet, ist seit 1990 eine der beliebtesten Speisekartoffeln in Deutschland. Sie kommt vorwiegend im ökologischen Landbau vor, nun aber vermehrt auch in der konventionellen Landwirtschaft. Als ausgezeichnete Allzweck-Kartoffel eignet sie sich hervorragend zum Einlagern über die Wintermonate. Ob die Menge in diesem Jahr allerdings dafür ausreichend ist, bleibt abzuwarten. Zudem ist die Frucht jetzt deutlich kleiner als 2017.

Dass der Ertrag in diesem Jahr mager ausfällt, ist jedoch kein Phänomen, das auf die Region begrenzt ist. Die extreme Dürre des Sommers hat die Branche in den Krisenmodus versetzt, gemunkelt wird gar von einer "historisch kleinen Ernte".

Auch Markus Schifferer, Biolandwirt aus Epfenbach, muss mit einem Drittel weniger Ertrag auskommen. Dennoch: Die frühe Sorte, die Anabel, sei noch am besten durch das Jahr gekommen. Alle späteren Sorten hätten den Wassermangel noch schlechter weggesteckt.

Ganz ohne chemische Unterstützung kamen die Naturschützer in Reichartshausen nicht aus: Gegen Unkraut und gegen den Kartoffelkäfer habe man ein Mal behandeln müssen, gleich zu Beginn der Saison, teilt Marcus Schilling mit. Gespannt wird das Kartoffelfest erwartet, wo die zwölf Ar große Anbaufläche wohl wieder mit viel Hurra geentert wird und die Jagd nach der wohlschmeckenden Knolle mit dem satten Plus an Kohlenhydraten auch im mageren Jahr mit der Begeisterung echter Naturfans regelrecht gefeiert wird.

Eingeladen sind alle, die Lust haben, die Kartoffelernte wie in alten Zeiten mitzuerleben. Im Anschluss daran lädt die "Dr. Hasel Naturlandstiftung" zum Grillfest. Salate und weiteres nettes Beiwerk zum Verzehr dürfen mitgebracht werden. Los geht’s um 16 Uhr beim "Hambrunnen", zwischen Reichartshausen und Aglasterhausen, beim Wasserreservoir.

Neu in diesem Jahr: Gäste haben die Möglichkeit, Patenschaften für die Bäume der Streuobstwiesen zu übernehmen und sich mit einer Spende an die Stiftung das Obst eines ganzen Baumes zu sichern. Äpfel und Birnen warten darauf, abgeerntet zu werden. Anmeldung bei Landschaftsgärtner Marcus Schilling unter Telefon 06262 / 7135.