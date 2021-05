Der Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Epfenbach soll dieses Jahr gebaut werden. Das ist nach der letzten Rate für das Feuerwehrauto die zweitgrößte Investition der Gemeinde in diesem Haushaltsjahr. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. 172.700 Euro Defizit: Der Haushaltsplan für 2021 schreibt unterm Strich rote Zahlen, obwohl die Gemeinde bereits die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer erhöht hat. Abgefedert wird das Defizit von den Einnahmen des Naturfriedhofs "Ruhehain unter den Eichen". Hier kalkuliert Kämmerer Ümit Kusanc mit 400.000 Euro.

Doch die Gemeinde plant eine Kreditaufnahme von einer halben Million Euro, um ihre Projekte auch in diesem Jahr auf dem Fundament eines soliden Haushaltsplans durchzubringen. "Zurzeit leben wir von unseren freien liquiden Mitteln. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wird eine große Aufgabe für die Verwaltung und den Gemeinderat in den folgenden Jahren darstellen", resümierte Gemeinderat Thorsten Koder. Vieles müsse nun über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. "Einsparpotenziale in diesem Ausmaß zu finden, wird schwierig, und es darf und kann nicht sein, dass die Konsolidierung der kommunalen Haushalte nur durch Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer erfolgen muss", betonte er.

Die Vorhaben der Gemeinde sind von großer Dimension: Im Neubaugebiet "Bettelmannsklinge" kann gegen Ende des Jahres bereits mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden, der Kreisverkehr beim Zugang zum Baugebiet an der Epfenbacher Straße wird für 290.000 Euro gebaut, die Planungen für den zweiten Teil der Ortskernsanierung werden mit 50.000 Euro vorangetrieben, für weitere Kanalsanierungen sind 20.000 Euro veranschlagt und im Bereich der zentralen Bushaltestelle im Ort soll die "Grüne Mitte" entstehen, 100.000 Euro sind dafür vorgesehen. Damit soll das Haus in der Hauptstraße gegenüber der Bäckerei gekauft werden. Die Abrisskosten sind zum Teil schon in der Summe enthalten, teilte Bürgermeister Gunter Jungmann mit. Detailplanungen für die "Grüne Mitte" stehen noch aus. Die Gemeinde möchte das Vorhaben über das ELR-Programm fördern lassen. Dazu gehört auch die Umgestaltung der Bushaltestelle am Rathausplatz, die künftig barrierefrei sein soll.

Und auch die Umgestaltung des Friedhofes kostet die Verwaltung weitere 20.000 Euro, für neues Mobiliar in der Centgrundschule sind ebenfalls 20.000 Euro eingestellt. Zudem ist die letzte Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug fällig, die mit 320.000 Euro die größte Investition in 2021 darstellt. Das Fahrzeug wird allerdings wohl erst Ende des Jahres oder möglicherweise auch erst im nächsten Jahr ausgeliefert, schätzt Jungmann.

Mit etwas Glück werde es die Gemeinde auch ohne das Geld aus dem Kredit schaffen, drückte Koder seine Hoffnung aus. "Die Verwaltung hat trotz aller widrigen Umstände einen maßvollen und in allen Bereichen gerechtfertigten Haushaltsplan aufgestellt", urteilte Koder, der das vom Kämmerer geschnürte Haushaltspaket im Namen aller Gemeinderäte kommentierte.

Dies ist bereits der zweite Haushalt nach der doppelten Buchführung. Der Einkommenssteueranteil liegt nach dem vorliegenden Zahlenwerk bei 1,1 Millionen Euro und damit um 54.000 Euro unter dem Planansatz des vergangenen Jahres. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 959.000 Euro um 134.000 Euro unter dem Plan von 2020. Einen Zuwachs soll es bei der Gewerbesteuer geben, nämlich 320.000 Euro mehr, also 700.000 Euro. Bei den Abwassergebühren werden 330.000 Euro erwartet, 45.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Zu Anfang des Jahres lag der Kassenstand bei rund 1,6 Millionen Euro. Ernst Rimmler hakte nach, ob die Gemeinde mit Negativzinsen für ihr Guthaben rechnen müsse. Kusanc teilte mit, dies sei "bis zu einem gewissen Kassenstand" nicht der Fall. Die Gemeinde habe ihr Geld auf den Konten so verteilt, dass Negativzinsen bislang vermieden werden könnten. Für Gemeinden gelten zudem andere Konditionen als für Privatleute.

Rimmler regte zudem an, das Projekt "Betreutes Wohnen in Reichartshausen" in Angriff zu nehmen und auf der Suche nach Investoren zu gehen. Ihm gehe es auch um entsprechende Förderungen, die möglicherweise fließen könnten. "Aber wenn wir da nicht bald in die Pötte kommen, werden wir in die Röhre schauen." Beim nächsten Haushalt solle das Thema im Investitionsprogramm unbedingt berücksichtigt werden. "Das liegt mir wirklich am Herzen. Und viele andere Gemeinden sind da schon längst dabei", meinte Rimmler. Der Bürgermeister versicherte, die Anregung aufzunehmen, gab jedoch zu bedenken, Investoren zu finden, könne ein schwieriges Unterfangen werden. In der nächsten Klausurtagung solle über die Thematik beraten werden.

Der Schuldenstand lag Anfang des Jahres bei 726.240 Euro. Macht die Gemeinde von dem beantragten Darlehen, das zunächst per Haushaltsverfügung von der Kommunalaufsicht ermächtigt werden muss, Gebrauch, liegt zum Ende des Jahres der Schuldenstand bei geschätzten 1,1 Millionen Euro (Pro-Kopf-Verschuldung 527 Euro). Ohne Kreditermächtigung wird der Schuldenstand etwa bei 595.245 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 286 Euro. Die Kreditermächtigung hat zwei Jahre Gültigkeit. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde von einem bewilligten Darlehen keinen Gebrauch gemacht.