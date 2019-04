Von Christiane Barth

Reichartshausen. Das Neubaugebiet "Bettelmannsklinge" wurde vom Gemeinderat einen Schritt weiter gebracht, und der Entwurf des Bebauungsplans vom Gremium abgesegnet - doch reibungslos ging das nicht vonstatten. Gefordert wurde aus dem Gremium, eine Informationsveranstaltung für die Bürger durchzuführen. Diese soll am 8. April im Bürgersaal stattfinden.

Die Regenwasserbeseitigung entlang des Lobenfelder Weges, der verkehrstechnisch nicht ausgebaut wird, durch den aber die Entwässerung des Oberflächenwassers erfolgen soll, muss zudem hydraulisch berechnet und ordnungsgemäß in die Planungen eingefügt werden: Auch dies war eine Anregung aus dem Gremium. Bei einer Gegenstimme ging der Verwaltungsvorschlag mit diesen Ergänzungen aus der Mitte der Bürgervertreter nun durch. Der Planentwurf der Bettelmannsklinge wird jetzt öffentlich ausgelegt.

Die Gegenstimme kam von Rüdiger Heiß. Sein Vorschlag war, im Planungsprozedere eine Extrarunde zu drehen und zunächst die Informationsveranstaltung für die Anlieger und Bürger voranzustellen. So nämlich sei es vom ehemaligen Bürgermeister versprochen worden. "Das gehört sich so", mahnte Rüdiger Heiß an. Zudem solle zunächst die Entwässerungssituation entlang des Gefälles beim Lobenfelder Weg geklärt werden, bevor man mit dem Planungsentwurf in die Auslegung gehe.

Lars Petri vom Erschließungsträger GkB erklärte zur Entwässerungsplanung: "Soweit ich weiß, soll entlang des Weges ein Graben ausgebildet werden, der das Wasser ein bisschen führt." Doch seien keine "tief greifenden Maßnahmen geplant". Heiß fragte, ob es keine anderen Möglichkeiten gäbe, das Wasser abzuleiten. Denn nach den vorliegenden Planungen werde durch die angedachte Entwässerung "in den Weg selbst eingegriffen." Denn es sei durchaus kein kleiner, sondern ein großer Graben erforderlich: "Das sollten wir uns schon mal etwas genauer anschauen", forderte Rüdiger Heiß.

In der September-Sitzung des vergangenen Jahres sei überdies besprochen worden, dass man vor der Verabschiedung des Planentwurfs "mit den Bürgern in die Kommunikation geht", sagte Rüdiger Heiß, der dafür plädierte, den Bürgern "das Gefühl zu geben, sie werden mitgenommen". Er wehrte sich gegen ein "Hauruck-Verfahren" nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuches, das die Erschließung von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren vorsieht. "Es wäre mir ganz wichtig, dass man noch mal eine Runde dreht, um eventuelle Vorbehalte auszuräumen."

Ludwig Schilling jedoch war der Ansicht: "Uns bleiben alle Wege offen, unter der Voraussetzung, dass diese Punkte geklärt werden. Denn diese sind nicht von der Hand zu weisen." Grundsätzlich gebe er seinem Kollegen Heiß "vollkommen recht". Dennoch solle man "die Sache laufen lassen, so lange sie nicht in Stein gemeißelt ist und noch keine Knöpfe dran sind." Denn er fürchtete den Zeitverlust. "Es spricht ja nichts dagegen, dass wir es laufen lassen, solange man alles noch ändern kann." Denn die "Themen, die die Bürger noch haben", sollte man zweifelsohne berücksichtigen.

Heiß stellte klar: "Ich bin nicht gegen das Baugebiet, doch wir sollten eine Lösung hinbekommen, mit der wir alle leben können." Er blieb seiner Auffassung treu: "Ich denke, es wäre ein falsches Zeichen, jetzt zu beschließen, und dann andere zu fragen. Das macht für mich keinen Sinn." Zudem gab er zu bedenken: "Wir verlieren einen Monat, mehr nicht."

Sein Antrag auf Aufschub jedoch wurde vom Gremium nicht mitgetragen, später aber, nach Abwicklung der Tagesordnung, von Bürgern im Saal bekräftigt. Bürgermeister Gunter Jungmann untermauerte mehrmals: "Es handelt sich hier lediglich um einen Bebauungsplanentwurf. Das Ganze ist noch nicht festgezurrt." Die Infoveranstaltung für Anlieger sei überdies ohnehin geplant gewesen. Der Entwurf werde nun an die Behörden geschickt, öffentlich ausgelegt, und die Bürger hätten ausreichend Zeit und Möglichkeit, ihre Stellungnahme abzugeben. Danach erfolge eine Abwägung unter Berücksichtigung der Anregungen.

Jungmann betonte: "Wir machen Verfahrensschritte, die vom Gesetz vorgeschrieben sind." Der vorliegende Entwurf sei zudem "den Bedenken der Behörden sehr entgegenkommend". Das Baugebiet in Reichartshausen sei etwa um mindestens fünf Meter "verschoben", um die Grünzone entlang des Hohlweges "erheblich zu schützen".