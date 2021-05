Das Freibad in Reichartshausen will zu Pfingsten öffnen. Archivfoto: Christiane Barth

Reichartshausen. (cba) Entspannung in Sicht. Die sich abzeichnenden Lockerungen der Corona-Verordnung lassen auch die Hoffnung aufkeimen, dass es doch noch was werden könnte mit dieser Freibadsaison in der Centgemeinde. Die Gemeindeverwaltung von Reichartshausen jedenfalls macht schon mal klar Schiff. "Wir sind in den Startlöchern", teilt Bürgermeister Gunter Jungmann mit. Wenn alles gut läuft, soll das Freibad am Pfingstsonntag geöffnet werden – gut drei Wochen nach dem regulären Öffnungstermin, der traditionell immer am 1. Mai ist.

Seit Anfang November müssen Schwimmer auf ihren Sport verzichten. Die Vorbereitungen, um flexibel und möglichst kurzfristig auf die Vorgaben des Landes reagieren zu können, haben die beiden Schwimmmeister der Einrichtung bereits getroffen. Die Strategie war, Becken, Technik und Kinderbereich soweit vorzubereiten, dass auch kurzfristig auf Lockerungsschritte, die auch für die Freibäder greifen, reagiert werden kann. Diese Marschrichtung scheint sich nun zu bewähren.

"Nachdem die Inzidenzwerte sinken und sich das hoffentlich auch weiterhin so entwickelt, ist die Eröffnung der Badesaison nun für Sonntag, 23. Mai, geplant", sagt der Bürgermeister optimistisch. Die Heizanlage, die mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, werde bereits in den kommenden Tagen in Betrieb genommen, um das Wasser sukzessive auf Badetemperatur zu bringen.

Wie die Modalitäten für den Besuch sein werden, schreibt die Landesverordnung vor. In Stadt- und Landkreisen, in denen die Corona-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter einer Inzidenz von 100 liegt, steht demnach der Öffnung der Freibäder nichts mehr im Wege. Ob der Eintritt an ein negatives Testergebnis gekoppelt sein wird, bleibt noch abzuwarten. Einige Unklarheiten gibt es noch.

Sicher ist: Auch dieses Jahr soll der Kauf einer Eintrittskarte wieder per Online-Reservierungssystem gehandhabt werden. Die Öffnungszeiten werden verkürzt. Das Bad öffnet täglich von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr.